أخبار عاجلة

للرجل.. هذا ما عليك فعله إذا ظهر الشيب في رأسك -
بأمر الطوارئ .. ''فيسبوك'' تحت المراقبة والعقوبات تصل لـ ''المؤبد'' -
الأمطار تتسبب في سقوط سيارة نقل من أعلى دائري الهرم -
إزاحة النقاب عن مصير فينجر مع أرسنال -
أتلتيكو يسعى لقتل ثعالب ليستر -
السيسي يلتقي وزير الكهرباء لمتابعة استعدادات فصل الصيف -
رئيس الاتحاد الأفرو أسيوي: 58 مليار جنيه استثمارات قطاع التأمين في 2016 -
حماية المستهلك: ضبط كميات من الأسماك الفاسدة قبل طرحها في شم النسيم -
عامل يرطم رأسه بالحائط فيرتد قتيلا بسبب ضائقة مالية بسوهاج -
خبراء: مشروع قانون العمل الجديد أنصف رجال الأعمال وأضر بالعامل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

«الإصابات والعقدة».. 4 ملامح تُرجح كافة بيدفيست أمام الأهلي

Google+ Print
«الإصابات والعقدة».. 4 ملامح تُرجح كافة بيدفيست أمام الأهلي «الإصابات والعقدة».. 4 ملامح تُرجح كافة بيدفيست أمام الأهلي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يلاقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره بيدفيست الجنوب إفريقي، فى الثالثة والنصف من عصر الأحد المقبل، في إياب دور الـ32، بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلى قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدف وحيد، من رأسية أحمد حجازي، والتي جمعتهما على ملعب السلام بالقاهرة، لتصبح المهمة في لقاء الإياب بجوهانسبرج، صعبة للغاية أمام المارد الأحمر.

«التحرير» تستعرض لكم ملامح تُرجح كافة بيدفيست للصعود إلى دور الـ16 على حساب الأهلي:

الإصابات 

يعاني الأهلي في لقاء الإياب أمام بيدفيست، لفقده الكثير من العناصر الهامة والأساسية بصفوف الفريق بسبب الإصابات، والتي تمثلت في كلا من حسام غالي، والنيجيري جونيور أجاي والذي يُعدا من أبرز العناصر الأساسية التي يعتمد عليها حسام البدري المدير الفني للفريق الأحمر، في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى إصابة كلا من أحمد حمودي ومؤمن زكريا، واللذان لم يتحدد موقفهما من المشاركة حتى الآن في مباراة الإياب.

الجمهور

شاهد أيضا

إقامة لقاء الإياب بين الأهلي وبيدفيست علي ملعب بطل جنوب إفريقيا ووسط جمهوره، سيعطيه الأفضلية علي حساب المارد الأحمر في المباراة، والحضور الجماهيري سيكون بمثابة حافز للاعبي الفريق المنافس من أجل تحقيق الفوز علي بطل والتأهل لدور الـ16 من البطولة، خاصة وأن نتيجة لقاء الذهاب سهل تعويضها.

فوز غير مرضي

خسارة فريق بيدفيست بهدف وحيد أمام المارد الأحمر في القاهرة، نتيجة غير مطمئنة بالمرة، وبعض الظهور الطيب والأداء المنظم من جانب لاعبي الفريق الجنوب إفريقي، تبين أن مواجهة الإياب لن تكون سهلة على الإطلاق.

عقدة جنوب إفريقيا

تمثل أندية جنوب إفريقيا عقدة تاريخية للأهلي، حيث تقابل المارد الأحمر، مع الأندية الجنوب إفريقية «خارج الأرض» 8 مرات طوال تاريخ مشاركاته بالبطولات القارية، وكانت أمام أندية "أورلاندو بيراتيس، وأياكس كيب تاون، وصن داونز، وبلاتينيوم ستارز، وسوبر سبورت"، وخسر الأحمر في 3 مباريات وتعادل في 5 مباريات ولم يفز على الإطلاق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل

الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل

بالصور- أشهر ''اليهود'' في السينما المصرية.. إحداهم اُتهمت بالمشاركة في اغتيال عالمة مصرية

بالصور- أشهر ''اليهود'' في السينما المصرية.. إحداهم اُتهمت بالمشاركة في اغتيال عالمة مصرية

شاهد| «الإبراشي» يكشف لأول مره عن معلومات مثيرة وخطيرة عن «أبو البراء المصري » من مسقط رأسه بكفر الشيخ

شاهد| «الإبراشي» يكشف لأول مره عن معلومات مثيرة وخطيرة عن «أبو البراء المصري » من مسقط رأسه بكفر الشيخ

القوات الجوية المصرية توجه "صفعة" لأنصار بيت المقدس .. سقوط رأس الأفعى بالتنظيم الأسود والمفاجأة صديق مقرب من خيرت الشاطر

القوات الجوية المصرية توجه "صفعة" لأنصار بيت المقدس .. سقوط رأس الأفعى بالتنظيم الأسود والمفاجأة صديق مقرب من خيرت الشاطر