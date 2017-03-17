«الإصابات والعقدة».. 4 ملامح تُرجح كافة بيدفيست أمام الأهلي

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يلاقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره بيدفيست الجنوب إفريقي، فى الثالثة والنصف من عصر الأحد المقبل، في إياب دور الـ32، بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلى قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدف وحيد، من رأسية أحمد حجازي، والتي جمعتهما على ملعب السلام بالقاهرة، لتصبح المهمة في لقاء الإياب بجوهانسبرج، صعبة للغاية أمام المارد الأحمر.

«التحرير» تستعرض لكم ملامح تُرجح كافة بيدفيست للصعود إلى دور الـ16 على حساب الأهلي:

الإصابات

يعاني الأهلي في لقاء الإياب أمام بيدفيست، لفقده الكثير من العناصر الهامة والأساسية بصفوف الفريق بسبب الإصابات، والتي تمثلت في كلا من حسام غالي، والنيجيري جونيور أجاي والذي يُعدا من أبرز العناصر الأساسية التي يعتمد عليها حسام البدري المدير الفني للفريق الأحمر، في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى إصابة كلا من أحمد حمودي ومؤمن زكريا، واللذان لم يتحدد موقفهما من المشاركة حتى الآن في مباراة الإياب.

الجمهور

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إقامة لقاء الإياب بين الأهلي وبيدفيست علي ملعب بطل جنوب إفريقيا ووسط جمهوره، سيعطيه الأفضلية علي حساب المارد الأحمر في المباراة، والحضور الجماهيري سيكون بمثابة حافز للاعبي الفريق المنافس من أجل تحقيق الفوز علي بطل مصر والتأهل لدور الـ16 من البطولة، خاصة وأن نتيجة لقاء الذهاب سهل تعويضها.

فوز غير مرضي

خسارة فريق بيدفيست بهدف وحيد أمام المارد الأحمر في القاهرة، نتيجة غير مطمئنة بالمرة، وبعض الظهور الطيب والأداء المنظم من جانب لاعبي الفريق الجنوب إفريقي، تبين أن مواجهة الإياب لن تكون سهلة على الإطلاق.

عقدة جنوب إفريقيا

تمثل أندية جنوب إفريقيا عقدة تاريخية للأهلي، حيث تقابل المارد الأحمر، مع الأندية الجنوب إفريقية «خارج الأرض» 8 مرات طوال تاريخ مشاركاته بالبطولات القارية، وكانت أمام أندية "أورلاندو بيراتيس، وأياكس كيب تاون، وصن داونز، وبلاتينيوم ستارز، وسوبر سبورت"، وخسر الأحمر في 3 مباريات وتعادل في 5 مباريات ولم يفز على الإطلاق.