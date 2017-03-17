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العرب اليوم: غارات جوية بحلب وغرق سفينة قبالة السواحل الليبية

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مصراوي Masrawy

 

إعداد - علاء المطيري: 

تجددت الغارات الجوية على مدينة حلب السورية، وأعفى العاهل المغربي رئيس من منصبه، ووصول خبراء إزالة الألغام الروس إلى سوريا، ضمن أحداث شهدتها الدول العربية، الخميس، إضافة إلى غرق سفينة شحن تركية قبالة السواحل الليبية وهجوم على قافلة مساعدات في جنوب السودان.

1- تجدد الغارات الجوية في حلب ومقنل 42 شخصًا

حلب

آثار الحرائق عقب تعرض مدينة حلب لغارة جوية - أرشيفية 

قتل 42 شخصاً، غالبيتهم من المدنيين، وأصيب العشرات بجروح في قصف جوي نفذته طائرات حربية لم تعرف هويتها على مسجد بمدينة الجينة قرب مدينة حلب السورية، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

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2- إقالة رئيس الحكومة المغربية 

الملك المغربي محمد الخامس أرشيفية

العاهل المغربي محمد السادس - أرشيفية 

قرر العاهل المغربي محمد السادس إعفاء رئيس الحكومة المغربية عبدالإله بن كيران من منصبه.

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3- وصول خبراء إزالة الألغام الروس إلى سوريا 

جنود روسيون يتجولون داخل مدينة تدمر الأثرية (أ ف ب)

جنود روسيون يتجولون داخل مدينة تدمر الأثرية (أ ف ب)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إرسال أكثر من 150 خبيرا في إزالة الألغام و17 آلية متخصص في البحث عن الألغام لمدينة تدمر السورية.

وقالت قناة "روسيا اليوم" إن طيران النقل العسكري أقل جنودًا وآليات ومعدات الوحدة إلى قاعدة حميميم، ومنها توجه التشكيل إلى تدمر وبدأ عملية إزالة الألغام.

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4- اشتباكات بين الحوثيين والقوات الحكومية

الجيش اليمني

القوات الحكومية في اليمن - أرشيفية 

أفاد مصدر يمني أمني، بمقتل وإصابة 8 مسلحين من الحوثيين والموالين للرئيس السابق على عبدالله صالح في اشتباكات بمحافظة تعز .

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5- غرق سفينة شحن تركية قبالة السواحل الليبية

سفينة شحن

سفينة شحن - أرشيفية

فٌقد 7 من أفراد طاقم سفينة شحن تركية وتم إنقاذ 6 آخرين إثر غرق سفينة شحن تركية، قبالة ليبيا، بحسب متحدث باسم البحرية الليبية.

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6- هجوم على قافلة إعانات بجنوب السودان

مجموعة من مجندي جيش دنوب السودان بشوارع جوبا أ ف ب

مجموعة من مجندي جيش جنوب السودان بشوارع جوبا (أ ف ب)

تعرضت قافة إعانات بجنوب السودان إلى هجوم مسلح أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين بينهم عامل في المنظمة الدولية للهجرة.

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مصراوي Masrawy

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