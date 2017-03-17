محامو جنوب القليوبية تعلن عن إيقاف المخالفين لـ«لإضراب»

التحرير

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أعلن إمام الصديق أمين عام نقابة المحامين جنوب القليوبية إضراب 4 محاكم جزئية غدا السبت امتثالا لقرار اجتماع مجلس النقابة العامة برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين.

وأعلنت نقابة المحامين خلال اجتماع عاشور مع أعضاء مجالس النقابات الفرعية أمس عن الإضراب على مستوى الجمهورية احتجاجا على حكم حبس 8 محامين بالمنيا لمدة 5 سنوات بتهمة إهانة القضاء.

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وقال الصديق فى تصريحات خاصة لـ"التحرير" إن الإضراب سيكون أمام دوائر الجنايات فقط بمحاكم شبرا الخيمة وقليوب والخانكة والقناطر الخيرية.

وأكد إحالة أي محامٍ يخالف قرار النقابة إلى اللجنة التأديبية، مع إيقافه عن العمل حتى يلتزم الجميع بالإضراب والحفاظ على وحدة الصف للدفاع عن هيبة ومكانة المحامين ونقابتهم.