الصحة: «لا يجب لومنا في تسمم طلاب المدارس»

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كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، تفاصيل حادث اشتباه تسمم غذائي، نتيجة تناول وجبة مدرسية، في 8 مدارس بمركز أخميم بمحافظة سوهاج، والتي أصيب خلالها أكثر من ألفي طالب.

وأوضح مجاهد خلال مداخلة هاتفية مساء أمس الخميس ببرنامج «انفراد»، عبر فضائية «العاصمة»، أن الطلاب تناولوا جنبة مثلثات وحلاوة، وشعر بعضهم بالمغص وتم تحويلهم إلى المستشفى، ولكن كل أهالي الطلاب اصطحبوا أطفالهم سواء من تناولوا الوجبة أو من لم يتناولوها.

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وأضاف متحدث الصحة، أن «الطلاب عندما وصلوا إلى المستشفى لم يكن عليهم أي أعراض تسمم سوى 20 طالبا فقط وتم إخضاعهم للعلاج داخل المستشفى حتى تحسنت حالتهم وتماثلوا للشفاء وخرجوا في اليوم الثاني للواقعة».

وأشار إلى أن فريقا من الطب الوقائي قام بأخذ عينة من الوجبات المدرسية والتحفظ على باقي الأغذية في المصنع وإرسال عينات إلى القاهرة لتحليها، وكذلك أخذ عينة من المياه، موضحًا أنه «لا يجب لوم وزارة الصحة على حالات التسمم، إحنا بنعالج الحالات وبنعمل تحاليل وكده».