أخبار عاجلة

للرجل.. هذا ما عليك فعله إذا ظهر الشيب في رأسك -
بأمر الطوارئ .. ''فيسبوك'' تحت المراقبة والعقوبات تصل لـ ''المؤبد'' -
الأمطار تتسبب في سقوط سيارة نقل من أعلى دائري الهرم -
إزاحة النقاب عن مصير فينجر مع أرسنال -
أتلتيكو يسعى لقتل ثعالب ليستر -
السيسي يلتقي وزير الكهرباء لمتابعة استعدادات فصل الصيف -
رئيس الاتحاد الأفرو أسيوي: 58 مليار جنيه استثمارات قطاع التأمين في 2016 -
حماية المستهلك: ضبط كميات من الأسماك الفاسدة قبل طرحها في شم النسيم -
عامل يرطم رأسه بالحائط فيرتد قتيلا بسبب ضائقة مالية بسوهاج -
خبراء: مشروع قانون العمل الجديد أنصف رجال الأعمال وأضر بالعامل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

برلماني عن تسمم «طلاب سوهاج»: «لا نتحمل قتل أطفالنا»

Google+ Print
برلماني عن تسمم «طلاب سوهاج»: «لا نتحمل قتل أطفالنا» برلماني عن تسمم «طلاب سوهاج»: «لا نتحمل قتل أطفالنا»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

هاجم النائب البرلماني زكريا حسان، وزارة الصحة، بسبب ما أسماه «غياب الشفافية»، في حادث تسمم طلاب سوهاج، قائلًا: «كل مسئول على رأس أي مصلحة حكومية بيدي التمام لرئيسه، ولا يراعي مصالح المواطنين».

أضاف حسان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بنحبك يا »، عبر فضائية «إل تي سي»، أن «المواطنين لا يتحملون أبدًا تسمم أولادهم، أنا عشت ساعتين بالأمس من أصعب أيام حياتي، ولكن حتى الآن غياب سبب التسمم يعنى إن مفيش شفافية».

شاهد أيضا

تابع: «تكرر التسمم في أكثر من محافظة، يعني غياب المسئولية ووجود أخطاء في وزارة التربية والتعليم، والتكرار بيعلم الشطار».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل

الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل

بالصور- أشهر ''اليهود'' في السينما المصرية.. إحداهم اُتهمت بالمشاركة في اغتيال عالمة مصرية

بالصور- أشهر ''اليهود'' في السينما المصرية.. إحداهم اُتهمت بالمشاركة في اغتيال عالمة مصرية

شاهد| «الإبراشي» يكشف لأول مره عن معلومات مثيرة وخطيرة عن «أبو البراء المصري » من مسقط رأسه بكفر الشيخ

شاهد| «الإبراشي» يكشف لأول مره عن معلومات مثيرة وخطيرة عن «أبو البراء المصري » من مسقط رأسه بكفر الشيخ

القوات الجوية المصرية توجه "صفعة" لأنصار بيت المقدس .. سقوط رأس الأفعى بالتنظيم الأسود والمفاجأة صديق مقرب من خيرت الشاطر

القوات الجوية المصرية توجه "صفعة" لأنصار بيت المقدس .. سقوط رأس الأفعى بالتنظيم الأسود والمفاجأة صديق مقرب من خيرت الشاطر