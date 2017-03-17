برلماني عن تسمم «طلاب سوهاج»: «لا نتحمل قتل أطفالنا»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

هاجم النائب البرلماني زكريا حسان، وزارة الصحة، بسبب ما أسماه «غياب الشفافية»، في حادث تسمم طلاب سوهاج، قائلًا: «كل مسئول على رأس أي مصلحة حكومية بيدي التمام لرئيسه، ولا يراعي مصالح المواطنين».

أضاف حسان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بنحبك يا مصر»، عبر فضائية «إل تي سي»، أن «المواطنين لا يتحملون أبدًا تسمم أولادهم، أنا عشت ساعتين بالأمس من أصعب أيام حياتي، ولكن حتى الآن غياب سبب التسمم يعنى إن مفيش شفافية».

شاهد أيضا

تابع: «تكرر التسمم في أكثر من محافظة، يعني غياب المسئولية ووجود أخطاء في وزارة التربية والتعليم، والتكرار بيعلم الشطار».