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شاهد| أول ظهرو لـ«عمرو أديب» عقب مغادرته المستشفى

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شاهد| أول ظهرو لـ«عمرو أديب» عقب مغادرته المستشفى شاهد| أول ظهرو لـ«عمرو أديب» عقب مغادرته المستشفى

التحرير

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نشر الزميل طارق يونس، رئيس تحرير برنامج «كل يوم»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، مساء الخميس، أول صورة للأخير، عقب تماثله للشفاء، عقب إصابته بجلطة مفاجئة.

يظهر «أديب»، في الصورة، وتعانقه زوجته الإعلامية لميس الحديدي، ومن وراءه الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، وبدا الأول في الصورة مستردًا لعافيته، وذلك خلال حفل عشاء بأحد فنادق القاهرة أقامه شقيقه عماد الدين أديب.

وأعلن «يونس»، أن الأربعاء المقبل سيشهد عودة «أديب» للظهور الإعلامي، من خلال برنامجه الذي يُذاع عبر فضائية «ON E».

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وكان من ضمن الحضور للاحتفال بخروج عمرو أديب من المستشفى، زوجته الإعلامية لميس الحديدي، الإعلامي خيري رمضان، الإعلامي مجدي الجلاد، الإعلامي معتز الدمرداش، الإعلامي محمد شردي، طارق يونس، رانيا بدوي، مروة حسين، محمد هاني رئيس تحرير رئيس قنوات cbc، الإعلامية سهير جودة، محمود موسى، علاء محمود، مصطفي السقا، وعبده زينه.

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التحرير

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