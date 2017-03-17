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محافظ الجيزة: توفير شقق بالإيجار لـ4 أسر تضررت عقارتهم من الهبوط بالوراق

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محافظ الجيزة: توفير شقق بالإيجار لـ4 أسر تضررت عقارتهم من الهبوط بالوراق محافظ الجيزة: توفير شقق بالإيجار لـ4 أسر تضررت عقارتهم من الهبوط بالوراق

مصراوي Masrawy

اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة

الجيزة- أ ش أ:

أكد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، أن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط برئاسة الدكتور أسامة هدهد بكلية الهندسة جامعة القاهرة انتهت من إعداد تقريرها بشأن العقارات المتضررة من الهبوط الذي وقع صباح الخميس بـ 3 عقارات بشارع العروبة بعزبة المفتي بالوراق.

وقد أوصت اللجنة بإزالة عقارين هما العقار رقم 5 شارع مدرسة الحداد والعقار رقم 10 شارع صلاح بشير لخطورتهما على السكان.

كما أوصت بصلب العقار رقم 7 في شارع مدرسة الحداد وعقار آخر بشارع سلطان أبو العلا مع صلاح بشير، وصلاحية هذين العقارين للسكن وعدم وجود خطورة منهما على حياة السكان، وكذا المتابعة بصفة يومية بمعرفة الحي مع إجراء جسات بأرضية المنطقة بمعر­فة إحدى الجهات المختصة.

وأضاف الدالى أن المحافظة قامت بالتنسيق مع الأسر المقيمة بالعقارين المقرر إزالتهما وعددها 4 أسر لتوفير شقق سكنية لها بالإيجار على أن تتحمل المحافظة مبالغ مالية مساهمة منها فى القيمة الإيجارية ، كما ستقوم مديرية التضامن بتقديم مساعدات لهذه الأسر.

وأكد أنه تم تكليف حي الوراق بالمتابعة الدائمة للعقارات المحيطة بالمنطقة، وسرعة إتخاذ اللازم حيال أية تطورات.

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