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إجلاء وزير الدفاع السويدي من طائرة بعد تهديد بوجود قنبلة

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إجلاء وزير الدفاع السويدي من طائرة بعد تهديد بوجود قنبلة إجلاء وزير الدفاع السويدي من طائرة بعد تهديد بوجود قنبلة

مصراوي Masrawy

وزير الدفاع السويدي بيتر هولتكفيست

استوكهولم - (أ ش أ)

ذكرت وسائل إعلام سويدية، اليوم الخميس، أنه تم إجلاء وزير الدفاع السويدي بيتر هولتكفيست، من طائرة كانت تستعد للإقلاع من مطار "لوليا" في السويد بعد تهديد بوجود قنبلة، قبل أن يتبين أن الإنذار كاذب.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" أن الطائرة توقفت على المدرج، بينما كانت تستعد للإقلاع من بلدة "لوليا" شمال السويد، وتم إخراج الوزير منها.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع السويدية مارينيت نيه راديبو "نحن لا نكشف عن مواعيد أو أية تفاصيل حول ترتيبات السفر".

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