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نقيب المحامين: تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الإضراب أمام محاكم الجنايات

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نقيب المحامين: تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الإضراب أمام محاكم الجنايات نقيب المحامين: تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الإضراب أمام محاكم الجنايات

مصراوي Masrawy

سامح عاشور نقيب المحامين

كتبت - هاجر حسني:

أعلن سامح عاشور، نقيب المحامين، عن تشكيل غرفة عمليات بالنقابة العامة لمتابعة الإضراب أمام محاكم الجنايات السبت المقبل، على أن ترصد مجالس النقابات الفرعية أي مخالف للقرار لتحويله للتأديب ووقفه عن العمل.

كان مجلس نقابة المحامين بالاشتراك مع مجالس النقابات الفرعية، قد قرر الإضراب عن الحضور أمام محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية؛ احتجاجًا على حبس 7 من المحامين بالمنيا على خلفية اتهامهم بإهانة القضاء.

وشدد عاشور في بيان اليوم الخميس، على ضرورة عدم تواجد المحامين داخل قاعات المحكمة، أو في غرفة المداولة، مع عدم الاحتكاك مع أي من القضاة، أو موظفي المحاكم، مضيفًا: "الدائرة التي أصدرت الحكم على محامين مطاي بالحبس خمس سنوات، لن يحضر المحامين أمامها دون سقف زمني سواء كانت مجتمعة أو متفرقة".

وتابع نقيب المحامين: "النقابة بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن على الحكم الصادر بحق زملائنا في مطاي، يتضمن شق عاجل بوقف التنفيذ".

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