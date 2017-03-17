السبت.. إضراب عام للمحامين أمام محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية

كتبت - هاجر حسني:

أعلنت نقابة المحامين، الإضراب عن الحضور أمام محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية؛ احتجاجًا على حبس 7 من المحامين بالمنيا على خلفية اتهامهم بإهانة القضاء.

وقال مجدي سخي، وكيل أول نقابة المحامين، إن "الإضراب سيكون ليوم واحد فقط على مستوى الجمهورية السبت المقبل، تضامنًا مع المحامين المتهمين بقضية مطاي، بينما يستمر إضراب المنيا حتى إشعار آخر".

وأوضح سخي في تصريحات لمصراوي، أن الإضراب سيكون مستمرًا حتى نهاية العام، أمام المحكمة التي أصرت الحكم، في إشارة لمحكمة جنايات المنيا.

كان مجلس النقابة العامة برئاسة النقيب سامح عاشور، ناقش خلال اجتماعه اليوم الخميس، دراسة الطلب المقدم من مجلس فرعية المنيا بتحويل الإضراب أمام دوائر جنايات المنيا إلى إضراب عام على مستوى محاكم الجمهورية، في أعقاب الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا بحبس محامين مطاي، خمس سنوات، رغم تنازل القاضي مقدم البلاغ عن دعواه خلال الجلسة.