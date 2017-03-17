كريستيانو رونالدو ضمن قائمة البرتغال لمواجهة المجر

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أعلن المدير الفني لمنتخب البرتغال لكرة القدم، فرناندو سانتوس، اليوم الخميس، قائمة مباراة فريقه أمام المجر يوم 25 مارس الجارى ضمن منافسات المجموعة الثانية فى تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وشهدت القائمة انضمام كل من لاعبي ريال مدريد كريستيانو رونالدو وبيبى ولاعب ساوثامبيتون "سواريس" ولاعب بنفيكا"إليسيو" ولاعب موناكو "جواو موتينيو"، وشهدت القائمة ايضا استبعاد لاعب فالنسيا لويس كارلوس ألميدا "ناني".

وضمت القائمة أيضًا فى حراسة المرمى: روي باتريسيو (سبورتنج لشبونة)، وأنتوني لوبيس (ليون/فرنسا)، ومارافونا (سبورتنج براجا) .

وفى خط الدفاع: برونو ألفيش (كالياري/إيطاليا) وسيدريك (ساوثامبتون/إنجلترا) وإليسيو ونيلسون سيميدو(بنفيكا) وجواو كانسيلو (فالنسيا/إسبانيا) وخوسيه فونتي (وست هام/انجلترا) ولويس نيتو (زينيت سان بطرسبرج/روسيا)وبيبي (ريال مدريد/إسبانيا) ورافاييل جيريرو (بروسيا دورتموند/ألمانيا).

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وفى خط الوسط: أندريه جوميز (برشلونة/إسبانيا)ودانيلو بيريرا (بورتو)، وجواو ماريو (إنتر ميلانو/إيطاليا) وجواو موتينيو (موناكو/فرنسا) ويليام كارفاليو (سبورتنجلشبونة)،وبيزي (بنفيكا) وريناتو سانشيز (بايرن ميونخ/ألمانيا) وويليام كارفاليو (سبورتنج).

وفى خط الهجوم: ندريه سيلفا (بورتو) وبرناردو سيلفا (موناكو/فرنسا) وكريستيانو رونالدو (ريال مدريد/إسبانيا) وإيدر (ليل/فرنسا) وجيلسون مارتينيز (سبورتنج لشبونة) وريكاردو كواريسما (بشكتاش/تركيا).

ويحتل المنتخب البرتغالي وصافة المجموعة الثانية برصيد تسع نقاط وبفارق ثلاث عن سويسرا المتصدرة...فيما تحتل المجر المركز الثالث برصيد سبع نقاط.