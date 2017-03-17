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والده رفض الملاكمة وأصيب بمرض القلب.. لقطات من حياة الأسطورة «روكي»

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والده رفض الملاكمة وأصيب بمرض القلب.. لقطات من حياة الأسطورة «روكي» والده رفض الملاكمة وأصيب بمرض القلب.. لقطات من حياة الأسطورة «روكي»

التحرير

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توفي الملاكم الكولومبي رودريجو "روكي" بالديز، بطل العالم مرتين في الوزن المتوسط، أمس الأربعاء، عن عمر ناهز 70 عاما، إثر إصابته بسكتة قلبية، حسبما أفادت عائلته.

وقال أحد أقارب الملاكم الراحل: "روكي يعاني من مرض في القلب منذ وقت طويل، كما يعاني أيضا من مشكلات صحية أخرى".

وتقدم لكم "التحرير" في التقرير التالي نبذة عن حياة الملاكم الكولومبي. 

- نشأته.. 

ولد رودريجو بالديز ريجو، في مدينة كارتاخينا بكولومبيا، يوم 22 ديسمبر 1946. 

- بدايته في الملاكمة.. 

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بدأ ردريجو في ممارسة الملاكمة، عام 1962، وكان عمره وقتها 16 عاما، وكان أول من اكتشف موهبته هو عمه " لوديكشاو روكي"، وكان والده قد رفض أن يدخل روكي أي لعبة قتالية، إلا أن إصرار الطفل على الاستمرار في ممارسة اللعبة، هو ما دفع عمه إلى تشجيعه ومساندته. 

- أول بطولة في حياته..

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حصل الكولومبي رودريجو، على أول بطولة في حياته عام 1964، وكان عمره 18 عاما، وكانت بطولة للشباب، وحصد فيها المركز الثاني. 

- بطولة العالم الأولى

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توج "روكي" لأول مرة بلقب بطولة العالم للوزن المتوسط، في 25 مايو 1974، وذلك بعدما تغلب على الأمريكي بيني بريسكوي. 

- بطولة العالم الثانية.. 

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في عام 1975 خسر روكي اللقب، وذلك بعدما تغلب عليه الأمريكي، بريكسون، لكنه تمكن من استعادته مرة أخرى عام 1977 عندما واجه الأمريكي للمرة الثالثة في تاريخه وتغلب عليه.

- المواجهة الخالدة في تاريخه.. 

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كانت مواجهة الكولومبي رودريجو، مع الأرجنتيني كارلوس مونزو، عام 1976 الأكثر أهمية وتخليداً في تاريخه، حيث إنه في إطار صراعهما علي لقبي الرابطة العالمية للملاكمة ومجلس الملاكمة العالمي، عانى كلا الملاكمين في المواجهتين من إصابات خطيرة قبل ان يخرجا من الحلبة إلي أحد المستشفيات. 


- صراعه مع المرض..

بدأ الكولومبي صراعه مع المرض عام 1988، وأصيب بمرض القلب، وحسبما أفادت التقارير أن روكي كان يعاني ايضا من مشكلات صحية أخرى، وكشف أحد أصدقاء بالديز في تصريحات صحفية أن الملاكم الراحل شعر بوعكة صحية مفاجئة مساء أول أمس الثلاثاء، نقل على إثرها إلى المستشفى، ثم خضع لبعض الفحوصات الطبية، قبل أن يؤكد الأطباء توقف أجهزته الحيوية عن العمل.

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التحرير

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