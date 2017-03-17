مجدي طنطاوي: «بعض الإعلاميين هدفهم الإعلانات وبس»

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قال الإعلامي مجدي طنطاوي، مساء الخميس، إن «بعض الإعلاميين هدفهم الرئيسي هو الإعلانات، وليس تكوين الأفكار والمضامين، مشيرًا إلى أن «الذين يضعوا أيديهم على الإعلام هم أصحاب الإعلان، وآخرهم راقصة».

أضاف طنطاوي، خلال تقديمه برنامج «كلام جرايد»، عبر فضائية «العاصمة»: «مينفعش نحب حد فنديله الصفحات الأولى، ونكره حد نسبه بكل مافيه وماليس فيه.. هذه ليست مصر وليس إعلام مصر».

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تابع: «إزاي الإعلاميين يسلموا أنفسهم للإعلان مهما كان حاجتهم للمال، خلي عندكو نوع من أنواع الكرامة واحترموا عقلكوا وكلمتكو».