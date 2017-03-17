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محافظ الغربية عن حالات التسمم بين الطلاب: الوجبات المدرسية سليمة 100%

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محافظ الغربية عن حالات التسمم بين الطلاب: الوجبات المدرسية سليمة 100% محافظ الغربية عن حالات التسمم بين الطلاب: الوجبات المدرسية سليمة 100%

التحرير

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قال اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، مساء الخميس، إن الطلاب الـ14 الذين تسمموا بإحدى مدارس المحافظة، بعد تناولهم وجبة كشري، وليس بسبب الوجبات المدرسية، مؤكدًا أن «الوجبات والتغذية التي تُقدم للطلاب سليمة 100%»، مشيرًا إلى أن «هناك رقابة دقيقة ومشددة على المصانع التي تُنتج التغذية للمدارس».

أضاف صقر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «انفراد»، عبر فضائية «العاصمة»، أن «الواقعة تبدأ عندما قامت إحدى معلمات الاقتصاد المنزلي بطهي وجبة كشري داخل المدرسة وتناولها الطلاب، وتسببت تلك الوجبة في تسمم بسيط للطلاب، ونقلوا على إثره إلى المستشفى، وخرجوا بعد تماثلهم الشفاء».

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تابع: «من الخطأ أصلًا أن المعلمة تقوم بالطهي داخل المدرسة، وسيتم تحويل الأمر للتحقيق لمنع تكرار تلك الواقعة».

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التحرير

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