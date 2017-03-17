فيديو| تسمم 14 طالبا في الغربية بسبب «وجبة كشري»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

علّق الدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، مساء الخميس، على إصابة 14 طالب بإحدى مدارس الغربية، بعد تناولهم وجبة «كشري»، موضحًا أنه بعد ساعة تقريبًا، تم نقل الطلاب إلى المستشفى بعد أن شعروا بمغص شديد.

أضاف شرشر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «انفراد»، عبر فضائية «العاصمة»، أن «الطلاب تم خضوعهم للملاحظة لمدة ساعتين وتم خروجهم من المستشفى بعد تماثلهم الشفاء»، موضحًا أن «الصحة انتقلت إلى المدرسة وقاموا بأخذ عينات من الوجبة التي تناولها الطلاب، بجانب عينات من المياه في المدرسة، وعينات من المياه من مطعم مجاور».

شاهد أيضا

تابع: «اتضح لنا أن الكشري اتعمل جوه المدرسة، واللي بتعمله مُدّرسة الاقتصاد المنزلي».