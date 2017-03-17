فيديو| حساسين يطالب بمنع «الكشري» عن طلاب المدارس

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قال النائب البرلماني سعيد حساسين، مساء الخميس، تعلّيقًا على تسمم 9 طلاب بالغربية لتناولهم وجبة كشري، إنه لابد ألا تسمح وزارة التربية والتعليم بدخول الكشري للمدارس.

أضاف حساسين، خلال برنامج «انفراد»، عبر فضائية «العاصمة»: «الست بتقعد قدام المدرسة وبتعمل كشري، ولا ألوم على الست، ولكن ألوم على الحكومة لأنها أوصلت المواطنين للجلوس أمام المدارس وبيع الكشري».

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تابع: «كيف تسمح المدرسة بدخول 10 علب كشري لطلاب المدرسة؟ أقسم بالله تسمم التلاميذ يمشي فيه حكومة وليس وزير تربية وتعليم».