البورصة تحقق أرباح 11.7 مليار جنيه خلال أسبوع

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أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات الأسبوع على ارتفاع جماعي للأسهم، وحققت أرباح سوقية خلال الجلسات الخمسة بنحو 11.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 647.644 مليار جنيه، وذلك بعدما ربح البورصة اليوم الخميس فقط نحو 10.8 مليار جنيه.

وبلغت قيمة التداول على أسهم المؤشر نحو 4.89 مليار جنيه عبر التداول على 965.9 مليون سهم، وارتفع رأس المال السوقي بنحو 11.7 مليار جنيه، ليغلق عند 647.6 مليار جنيه.

وأغلق المؤشر الرئيسي EGX30، لأكبر 30 شركة من حيث الوزن النسبي على ارتفاع بنسبة 1.87% في ختام التداولات ليغلق عند مستوى 12983.99 نقطة.

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وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 532.36نقطة، وأغلق المؤشر الأوسع نطاقا EGX100، أيضا، على ارتفاع بنسبه 1.54% ليغلق عند مستوى 1260.12نقطة.

وخلال الاسبوع المنتهي بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية، 1.6 مليار جنيه خلال جلسة تداول اليوم، ومالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع، بصافى قيمة بلغت 92.7 مليون جنيه، و7.3 مليون جنيه، 27.4 مليون جنيه و5.3 مليون جنيه على التوالى.

ومالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بصافى قيمة بلغت 67.5، 65.2 مليون جنيه، 5.3 مليون جنيه، على التوالى.



واستحوذ الأفراد على 65% من التعاملات خلال الأسبوع، فيما استحوذت المؤسسات على 35%، وارتفع سهم البنك التجاري الدولي- مصر، صاحب أكبر وزن نسبي بالمؤشر الرئيسي، خلال الأسبوع بنسبة 2.6% عند سعر 78.5 جنيه، بقيمة تداول 379.6 مليون جنيه.