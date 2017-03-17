أخبار عاجلة

للرجل.. هذا ما عليك فعله إذا ظهر الشيب في رأسك -
بأمر الطوارئ .. ''فيسبوك'' تحت المراقبة والعقوبات تصل لـ ''المؤبد'' -
الأمطار تتسبب في سقوط سيارة نقل من أعلى دائري الهرم -
إزاحة النقاب عن مصير فينجر مع أرسنال -
أتلتيكو يسعى لقتل ثعالب ليستر -
السيسي يلتقي وزير الكهرباء لمتابعة استعدادات فصل الصيف -
رئيس الاتحاد الأفرو أسيوي: 58 مليار جنيه استثمارات قطاع التأمين في 2016 -
حماية المستهلك: ضبط كميات من الأسماك الفاسدة قبل طرحها في شم النسيم -
عامل يرطم رأسه بالحائط فيرتد قتيلا بسبب ضائقة مالية بسوهاج -
خبراء: مشروع قانون العمل الجديد أنصف رجال الأعمال وأضر بالعامل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

البورصة تحقق أرباح 11.7 مليار جنيه خلال أسبوع

Google+ Print
البورصة تحقق أرباح 11.7 مليار جنيه خلال أسبوع البورصة تحقق أرباح 11.7 مليار جنيه خلال أسبوع

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات الأسبوع على ارتفاع جماعي للأسهم، وحققت أرباح سوقية خلال الجلسات الخمسة بنحو 11.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 647.644 مليار جنيه، وذلك بعدما ربح البورصة اليوم الخميس فقط نحو 10.8 مليار جنيه.

وبلغت قيمة التداول على أسهم المؤشر نحو 4.89 مليار جنيه عبر التداول على 965.9 مليون سهم، وارتفع رأس المال السوقي بنحو 11.7 مليار جنيه، ليغلق عند 647.6 مليار جنيه.

وأغلق المؤشر الرئيسي EGX30، لأكبر 30 شركة من حيث الوزن النسبي على ارتفاع بنسبة 1.87% في ختام التداولات ليغلق عند مستوى 12983.99 نقطة.

شاهد أيضا

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 532.36نقطة، وأغلق المؤشر الأوسع نطاقا EGX100، أيضا، على ارتفاع بنسبه 1.54% ليغلق عند مستوى 1260.12نقطة.

 وخلال الاسبوع المنتهي بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية، 1.6 مليار جنيه خلال جلسة تداول اليوم، ومالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع، بصافى قيمة بلغت 92.7 مليون جنيه، و7.3 مليون جنيه، 27.4 مليون جنيه و5.3 مليون جنيه على التوالى.

ومالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بصافى قيمة بلغت 67.5، 65.2 مليون جنيه، 5.3 مليون جنيه، على التوالى.
 
 واستحوذ الأفراد على 65% من التعاملات خلال الأسبوع، فيما استحوذت المؤسسات على 35%، وارتفع سهم البنك التجاري الدولي- ، صاحب أكبر وزن نسبي بالمؤشر الرئيسي، خلال الأسبوع بنسبة 2.6% عند سعر 78.5 جنيه، بقيمة تداول 379.6 مليون جنيه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل

الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل

بالصور- أشهر ''اليهود'' في السينما المصرية.. إحداهم اُتهمت بالمشاركة في اغتيال عالمة مصرية

بالصور- أشهر ''اليهود'' في السينما المصرية.. إحداهم اُتهمت بالمشاركة في اغتيال عالمة مصرية

شاهد| «الإبراشي» يكشف لأول مره عن معلومات مثيرة وخطيرة عن «أبو البراء المصري » من مسقط رأسه بكفر الشيخ

شاهد| «الإبراشي» يكشف لأول مره عن معلومات مثيرة وخطيرة عن «أبو البراء المصري » من مسقط رأسه بكفر الشيخ

القوات الجوية المصرية توجه "صفعة" لأنصار بيت المقدس .. سقوط رأس الأفعى بالتنظيم الأسود والمفاجأة صديق مقرب من خيرت الشاطر

القوات الجوية المصرية توجه "صفعة" لأنصار بيت المقدس .. سقوط رأس الأفعى بالتنظيم الأسود والمفاجأة صديق مقرب من خيرت الشاطر