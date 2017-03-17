شركات أمريكية تعرض على وزير الاتصالات زيادة استثماراتها في مصر

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اجتمع وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضي مع قيادات شركة ديل إى إم سي Dell EMC العالمية، خلال مهمة العمل الرسمية التي يقوم بها في تجمع كُبرى شركات التكنولوجيا بوادي السليكون بالساحل الغربي للولايات المتحدة الأمريكية، واستعرضت الشركة أحدث تقنياتها من برمجيات وحوسبة سحابية واستضافة وتحليل البيانات العملاقة.

وأثمر اللقاء عن تعاون جديد يشمل إدراج برنامج علماء المستقبل الرئاسي ضمن مبادرة "ديل" لروّاد المستقبل، وتتضمن العديد من المسارات الدراسية المتقدمة في صورة منح تدريبية بأحد معامل شركة Dell لمدة ستة أشهر تشمل نقل الخبرة إلى هؤلاء المتدربين واثقالهم بالمهارات التقنية من أجل إنشاء معمل مماثل بمصر بأحد المناطق التكنولوجية الجديدة.

واستحوذت "ديل" مؤخراً على شركة EMC في صفقة بلغت 67 مليار دولار عام 2016 لتكوين كيان تكنولوجي عملاق يخدم احتياجات كبرى ركات قطاع الأعمال العالمي.

والتقى الوزير برايان جونسون الرئيس التنفيذي لشركة تلي برفورمانس العالمية، وقاما ببحث استراتيجية توسع الشركة في أنشطتها في مصر والتي من أهم عناصرها تقديم الخدمات العابرة للقارات؛ وتم الاتفاق على تعيين ٢٠٠٠ شاب قبل نهاية هذا العام والوصول بعدد العاملين بالشركة إلى ١٠٠٠٠ بحلول عام ٢٠٢٠.



وخلال المباحثات أكد القاضي وفرة الكوادر المصرية الممكنة تكنولوجياً والمتمكنة من عدة لغات يحتاجها مجتمع الأعمال العالمي؛ وبناء على ذلك ورغبة الشركة الجادة في الشراكة مع مصر، تم الاتفاق على إنشاء أكاديمية متخصصة لثقل مهارات الشباب في اللغات وتأهيلهم للعمل بصناعة التعهيد ومراكز الاتصال؛ هذا بالإضافة انه تمت دعوة الشركة لإنشاء مقر لها بإحدى المناطق التكنولوجية الجديدة.

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وتعد تيلي برفورمانس من أكبر شركات مراكز الاتصال والتعهيد حول العالم وتخدم كبرى الشركات العالمية حيث تقدم الدعم الفني والحلول الرقمية والتحليلات بالإضافة لباقة من الخدمات الأخرى، وبدأت الشركة نشاطها في مصر عام 2007 ويعمل بها حالياً 4200 شاب وفتاة يقدمون خدمات الدعم والتعهيد. ويعد فرع مصر للشركة العالمية الثاني على مستوى العالم في حجم أعمال الشركة من حيث عدد الموظفين وأول دولة من حيث العوائد السنوية.

كما زار الوزير والوفد المرافق له مقر شركة أورانج العالمية بوادي السليكون Orange Silicon Valley، حيث تفقد معمل أورانج فاب Orange Fab وهي حاضنة ومسّرعة للأعمال تخدم مجتمع وبيئة وادي السليكون من الشركات الناشئة.

واستمعوا إلى شرح جورج ناهون الرئيس التنفيذي لشركة Orange Silicon Valley حول التكنولوجيات الجديدة في مجالات الحوسبة السحابية والمٌدُن الذكية وانترنت الأشياء.

وبحث الوزير مع مسؤول الشركة سبل دعم الشركات الصاعدة في التلاقي مع المستثمرين وتسويق تطبيقاتهم المبتكرة في الأسواق العالمية، وخلال المباحثات تم الاتفاق على أن يقوم الجانب المصري بترشيح مجموعة من شركات الابداع الصاعدة لتستفيد من برامج أورانج لرواد الأعمال والالتحاق بمعمل الإبداع بوادي السليكون.