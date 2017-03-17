سويد يحصل على «مجمع استهلاكي» و«مكتب تموين» داخل نقابة الصحفيين

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حصل الكاتب الصحفي محمد سويد، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين على موافقة رسمية من رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بافتتاح سوبر ماركت تابعة لسلسلة "نيو ماركت" داخل مقر نقابة الصحفيين لتوفير كافة السلع للأعضاء بأسعار الجملة.

كما حصل "سويد" على موافقة لإمداد جمعيات العاملين في المؤسسات القومية «الأهرام، التحرير، روز اليوسف، أخبار اليوم، الهلال، المعارف» بكافة احتياجاتها من السلع الأساسية بأسعار الجملة.

من جانبه قال الدكتور محمد عاطف، رئيس مجلس إدارة المصرية لتجارة الجملة، إن الشركة ستتولى تجهيز المكان المخصص من قبل النقابة بأحدث التقنيات والثلاجات لتسمح بحفظ وعرض السلع كافة، من «لحوم ودواجن وأسماك طازجة» وسلع غذائية.. إلخ بأقل الأسعار.

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يشار إلى أن "سويد" تمكن من الحصول على موافقة الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية على فتح مكتب داخل نقابة الصحفيين لخدمة الأعضاء في إصدار وحل مشكلات كروت التموين الذكية وإتمام عمليات الفصل الاجتماعي واستخراج بدل للبطاقات التموين والخبز التالفة للصحفيين المستحقين للحصول على تلك الخدمات وأسرهم.

ومن جانبه قال المرشح لمجلس النقابة محمد سويد على أنه سلم القرارات السابقة إلى القائم بأعمال النقيب خالد ميري لتدخل حيز التنفيذ، مشددا على أن قضية التمكين الاقتصادى والاجتماعي لأعضاء النقابة تتصدر برنامجه الانتخابي خاصة فى ظل تدنى أجورهم، لافتًا إلى أن هذا الدور لا يقل أهمية عن دور النقابة فى الدفاع عن قضايا الرأي وحرية التعبير.

وأشار سويد، إلى أن برنامجه يتنبى إجراء إصلاحات تشريعية على القوانين المتعلقة بالصحافة وحرية الرأي والتعبير، مضيفا أنه تواصل مع عدد من البرلمانيين خلال الفترة الماضية على رأسهم الكتلة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، وعدد من أعضاء حزب الوفد، والكتلة البرلمانية لحزب التجمع.