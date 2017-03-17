السناوي: أي صحفي لديه ضمير يُعطي صوته لـ«قلاش»

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قال الكاتب الصحفي عبد الله السناوي، مساء الخميس، إن «تجديد الثقة فى نقيب الصحفيين يحيى قلاش، يعد انتصارًا لحرية الصحافة، ويُعطي رسالة إيجابية للعالم أجمع أن الصدام الذي حدث بين الصحفيين والدولة مؤخرًا كان هدفه محاولة الصحفيين لاسترداد حريتهم».

أضاف السناوي، خلال مداخلة مع الكاتب الصحفي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، عبر فضائية «صدى البلد»، «قلاش راجل عاقل ومعتدل، ولو أنه تصرف بمفرده في أزمة اقتحام النقابة لكنا قولنا إنه أخطأ، ولكن الحقيقة إنه استجاب للأغلبية الساحقة من الصحفيين».

تابع: «لا يصح أخلاقيًا أن ينظر قلاش خلفه غدًا، أثناء انتخابات النقابة، فلا يجد أن جنوده وراءه، وهم الذين طالبوه من قبل باتخاذ موقفًا حاسمًا تجاه انتهاكات حرية الصحافة وفعل، أي صحفي لديه ضمير يُعطي صوته لقلاش، وعلى الصحفيين المصريين أن يُثبتوا أنهم أهل للحرية».

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أكد أن «قلاش لا يُمثل نفسه، ولكنه يُمثل قضية حرية الصحافة والدفاع عن حرمة نقابة الصحفيين»، لافتًا إلى أنه تعرض لحملة ممنهجة مؤخرًا عبر الشاشات لتشويهه.