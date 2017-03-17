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وزير الصحة يكشف حقيقة الفيروس الغامض الذي أصاب «أسرة القليوبية»

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وزير الصحة يكشف حقيقة الفيروس الغامض الذي أصاب «أسرة القليوبية» وزير الصحة يكشف حقيقة الفيروس الغامض الذي أصاب «أسرة القليوبية»

التحرير

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قال وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، إنه لم يتم تشخيص الأعراض التي أصابت أسرة مكونة من 11 فردا في القليوبية، وأدت لوفاة ثلاثة أشخاص منهم، مشيرًا إلى أن 7 من بينهم خرجوا من المستشفى، وتبقت حالة واحدة ما زالت تتلقى العلاج.

أضاف عماد الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي، ببرنامج «آخرالنهار»، عبر فضائية «النهار»، مساء الخميس: «أولًا ده مش مرض.. مرض تعني إننا شخصناه وتوصلنا لذلك، وهو أمر لم يحدث حتى الآن».

تابع موضحًا تفاصيل الواقعة: «حدث إصابة عدد من الأشخاص، بمجموعة من الأعراض، وهي قيء وإسهال وآلام في البطن، ولم نستطيع معرفة أسباب هذه الأعراض للآن».

أوضح أنهم أخذوا عينات من أكل ومياه في البيت، حتى الحشرات، وأجروا تحليلات لكل أفراد الأسرة، كما امتد عملهم إلى المنازل المجاورة، ولم يصلوا إلى سبب الأعراض، مضيفًا: «وصلنا لأبعد من هذا، وافترضنا أنهم ربما تعرضوا لإشعاع، فاستعنا بهيئة الطاقة النووية، لكنه لم يكن كذلك، عملنا كل حاجة».

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لفت إلى أنه تم تشكيل لجنة مكونة من 15أستاذ وأخصائي، فضلًا عن ممثل لمنظمة الصحة العالمية، مشددًا على أن الوزارة بدأت عملها مع الأسرة منذ 28 فبراير، بعيدًا عن الإعلام، مضيفًا: «دورنا نشتغل وبس، ولا نعلن إلا للمصلحة، لكن هنعلن عن حاجة تخوف الناس؟».

استكمل: «لا أُدير الأزمة وحدي، وزارة التعليم العالي وقسم السموم بجامعة عين شمس وهيئة الطاقة النووية اشتركوا معنا»، مستطردًا: «أنا مش بحمي حد، أنا بحمي شعب ، ربنا يقدرنا وناخد بالنا من الناس، بشتغل وبس».

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