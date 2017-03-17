حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

كتب – محمد الصباغ:

باتت محكمة في هاواي أول من تأمر بتجميد تطبيق حظر ترامب الجديد، في حين وقّعت الملكة إليزابيث الثانية على قانون تفعيل آلية الخروج من الاتحاد الأوروبي، كما شهد مقر صندوق النقد الدولي في باريس تفجيرًا وانهيار أرضي في إثيوبيا يتسبب في مقتل 113 شخصًا.. وأحداث أخرى شهدها العالم خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

1 - قاض فدرالي يأمر بتجميد تطبيق مرسوم ترامب الجديد بشأن الهجرة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب – (أرشيفية)

أمر قاض فدرالي في هاواي بتجميد قرار الرئيس الأمريكي ترامب بحظر السفر على مستوى الولايات المتحدة، ويمنع المرسوم الجديد مواطني ست دول إسلامية من السفر للولايات المتحدة، في نكسة قضائية جديدة يمنى بها الرئيس الجمهوري.

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2- ملكة بريطانيا توافق على تفعيل آلية الخروج من الاتحاد الأوروبي

الملكة إليزابيث – (أرشيفية)

وقعت الملكة اليزابيث الثانية على قانون يجيز لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تفعيل آلية الخروج من الاتحاد الأوروبي كما أعلن رئيس مجلس العموم جون بيركو.

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3- إثيوبيا: 113 قتيلا حصيلة انهيار أرضي

مشهد من موقع الانهيار الأرضي بإثيوبيا – (أ ف ب)

أعلنت السلطات الإثيوبية أن عدد قتلى الانهيار الأرضي في أكبر مكب للنفايات في إثيوبيا، ارتفع إلى 113 قليلا على الأقل. ووقع الانزلاق في منطقة كوش المُحاذية لأديس أبابا، ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن السكان المحليين أن قرابة 150 شخصا كانوا في مكان الحادث.

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4- أنقرة تبحث إلغاء اتفاقية إعادة استقبال المهاجرين

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو – أرشيفية (أ ف ب)

رجح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن تلغي بلاده اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي بشأن إعادة استقبال المهاجرين. ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن أوغلو في مقابلة تلفزيونية قوله: "قد نلغي اتفاق إعادة استقبال المهاجرين، الاتحاد الأوروبي يهدر وقتنا في مسألة تحرير التأشيرات، إننا لا نطبق في الوقت الحالي اتفاق إعادة الاستقبال ونعكف على تقييم اتفاق اللاجئين".

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5- جرحى في إطلاق نار بمدرسة في غراس جنوب فرنسا

صورة لرجال الشرطة الفرنسية – (أرشيفية)

وقع إطلاق نار في مدرسة في غراس بجنوب شرق فرنسا موقعا عدة جرحى، وحصل إطلاق النار بعد دخول شخص إلى مدرسة توكفيل بحسب أحد هذه المصادر.

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6- "رسالة مفخخة" من اليونان بمقر صندوق النقد الدولي في باريس

القوات الأمنية تنتشر الخميس أمام مقر صندوق النقد الدولي بعد انفجار رسالة مفخخة بداخله - (أ ف ب)

أفاد وزير يوناني أن الرسالة التي انفجرت في مقر صندوق النقد الدولي في باريس أرسلت من اليونان، مضيفاً أنه من المرجح أن مجموعة يسارية أرسلت الرسالة. وقد تبنت مجموعة "مؤامرة خلايا النار" إرسال رسالة مماثلة إلى وزارة ألمانية.

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