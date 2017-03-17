انفجار أسطوانة غاز واشتعال النيران في برج سكني بأرض اللواء

كتب- محمد شعبان:

سُمعَ دوي انفجار بمنطقة أرض اللواء، مساء الخميس، مما تسبب في حالة من الذعر بين الأهالي.

وأفاد أحد قاطني المنطقة، أن الصوت ناتج عن انفجار اسطوانة غاز داخل شقة ببرج سكني بالقرب من فرع محلات "التوحيد والنور" للملابس ونقطة شرطة أرض اللواء.

وأضاف شاهد العيان، في اتصال هاتفي لـ"مصراوي"، أن ألسنة النيران امتدت لطابقين بالبرج السكني ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بجروح متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج.

وأشار، إلى أن عربات الإطفاء تواصل جهودها لمحاصرة ألسنة النيران وإطفاء الحريق.​