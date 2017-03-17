شيفات أحد الفنادق يلتقطون الصور التذكارية مع عمرو أديب عقب تعافيه

القاهرة - (مصراوي)

أصرّ عدد من شيفات الفندق الذي حل عمرو أديب ضيفًا عليه، مساء اليوم الخميس، على التقاط الصور التذكارية مع الإعلامي، وذلك عقب تعافيه من الوعكة الصحية التي مر بها، الجمعة الماضية.

وظهر الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "كل يوم" على شاشة قناة "on E"، وذلك خلال حفل عشاء بأحد فنادق القاهرة أقامه شقيقه عماد الدين أديب،

ومن المقرر أن يعود عمرو أديب للظهور، الأربعاء القادم، ببرنامج "كل يوم" على شاشة قناة "on E".

وكان من ضمن الحضور للاحتفال بخروج عمرو أديب من المستشفى، زوجته الإعلامية لميس الحديدي، الإعلامي، خيري رمضان، الإعلامي مجدي الجلاد -رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، الإعلامي معتز الدمرداش، الإعلامي محمد شردي، طارق يونس، رانيا بدوي، مروة حسين، محمد هاني رئيس تحرير رئيس قنوات cbc، الإعلامية سهير جودة، محمود موسي، اللواء علاء محمود، مصطفي السقا، وعبده زينة.

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