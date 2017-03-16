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«الشناوي» يكشف تفاصيل مكالمته مع مرتضى منصور

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«الشناوي» يكشف تفاصيل مكالمته مع مرتضى منصور «الشناوي» يكشف تفاصيل مكالمته مع مرتضى منصور

التحرير

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قال أحمد الشناوي، حارس مرمى نادي الزمالك، إنه اتصل برئيس النادي، مرتضي منصور، لتوضيح سبب عدم سفره مع الفريق، وأخبره بحقيقة الموقف، وأنه تخلف عن السفر بالاتفاق مع الجهازين الفني والطبي. 

وأشار في تصريحات تلفزيونية، إلى أنه كان من الصعب أن يسافر مع الفريق إلى نيجيريا ويخضع لفترة تأهيل علما بأنه لا توجد أدوات تساعد على ذلك هناك، وبالتالي كان الأفضل له هو البقاء في .

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وأفاد حارس الزمالك بأن مرتضى منصور تقبل الموقف، معتبرا أنه بمثابة والده، لكنه لم يكن على دراية بتفاصيل ما حدث.

الجدير بالذكر أن الحارس صاحب الـ 25 عاما، غاب عن فريقه قبل مواجهة رينجرز الذي تغلب عليه الزمالك ذهابا برباعية مقابل هدف.

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