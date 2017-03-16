هاني مرجان: حي الزبالين غاضب من مشروع أكشاك القمامة

كتب- أحمد علي:

شهدت منطقة منشية ناصر بالقاهرة، حالة من الغضب الشديد بين الأهالى بحي الزبالين اعتراضا على تطبيق منظومة "الأكشاك" لشراء القمامة من المواطنين.

وقال النائب هاني مرجان عضو مجلس النواب عن دائرة منشية ناصر، إنه اقنع المواطنين الغاضبين بضرورة الهدوء والتروي وعدم التعجل في التعامل مع الأزمة الحالية خاصة ان الدولة حريصة على رعاية مصالحهم وعدم الاضرار بهم.

وأضاف مرجان، أن نقيب الزبالين شحاته المقدس بذل مجهودًا كبيرًا لاحتواء غضب الأهالي وأنه ساعد بصورة كبيرة في تهدئة الاجواء.

ووعد مرجان الأهالى بأنه سيسعى خلال الفترة المقبلة للتواصل مع المسئولين للتوصل لحل يرضيهم.

كان محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد أعلن في 7 مارس الجاري، عن بدء التشغيل التجريبي لأكشاك شراء مخلّفات القمامة الصلبة من المواطنين مثل الألومينيوم، البلاستيك، الكرتون والورق، من خلال منفذين في حيّ مصر الجديدة.