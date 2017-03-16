"المحامين" يجتمع بمجالس النقابات الفرعية لبحث أزمة أعضاء المنيا - صور

​كتبت- هاجر حسني:

بدأ مجلس نقابة المحامين، برئاسة النقيب سامح عاشور، الخميس، اجتماعه مع مجالس النقابات الفرعية لمناقشة عدة قضايا من بينها أزمة محامين المنيا.

ومن المقرر أن يبحث الاجتماع أزمة قانون الضريبة على القيمة المضافة، وأخر ما وصلت إليه المباحثات التي يقودها عاشور مع رئاسة البرلمان، ووزارة المالية ومصلحة الضرائب، إضافة للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بشأن ضوابط تجديد الاشتراك التي وضعتها النقابة بداية العام الجاري، وطعن النقابة على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، ودراسة كافة الطرق الممكنة لتنقية الجداول من غير المشتغلين.

كما يتطرق الاجتماع إلى الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا بحبس محامين مطاي، خمس سنوات، رغم تنازل القاضي مقدم البلاغ عن دعواه خلال الجلسة، ودراسة الطلب المقدم من مجلس فرعية المنيا بتحويل الإضراب أمام دوائر جنايات المنيا إلى إضراب عام على مستوى محاكم الجمهورية.

وحضر الاجتماع خالد أبو كريشة الأمين العام للنقابة، أحمد بسيوني ومجدي سخي وكيلي المجلس، يحيى التوني أمين الصندوق، أبو بكر ضوه الأمين العام المساعد، وباقي أعضاء المجلس.

بالإضافة إلى رؤساء نقابات شمال القاهرة، وجنوب القاهرة، وحلوان، والقاهرة الجديدة، وجنوب الجيزة، وجنوب القليوبية، وشرق الإسكندرية، والمنيا، وسوهاج، والأقصر، وبني سويف، والإسماعيلية، وطنطا، والمحلة، وجنوب الشرقية، وشمال البحيرة، وكفر الشيخ، والمنوفية، وشمال الدقهلية، وجنوب الدقهلية،