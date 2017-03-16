بالصور - أول ظهور لعمرو أديب عقب خروجه من المستشفى

القاهرة - (مصراوي)

ظهر الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "كل يوم" على شاشة قناة "on E"، وذلك خلال حفل عشاء بأحد فنادق القاهرة أقامه شقيقه عماد الدين أديب، وبدا عمرو بصحة جيدة.

وتعرض الإعلامي عمرو أديب، لوعكة صحية، الجمعة الماضية، مما استلزم نقله لإحدى المستشفيات.

ومن المقرر أن يعود عمرو أديب للظهور، الأربعاء القادم، ببرنامج "كل يوم" على شاشة قناة "on E".

وكان من ضمن الحضور للاحتفال بخروج عمرو أديب من المستشفى، زوجته الإعلامية لميس الحديدي، الإعلامي، خيري رمضان، الإعلامي مجدي الجلاد -رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، الإعلامي معتز الدمرداش، الإعلامي محمد شردي، طارق يونس، رانيا بدوي، مروة حسين، محمد هاني رئيس تحرير رئيس قنوات cbc، الإعلامية سهير جودة، محمود موسي، علاء محمود، مصطفي السقا، وعبده زينه.