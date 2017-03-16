10 تصريحات × ٢٤ ساعة

مصراوي Masrawy

كتب – محمد الصباغ:

وزير الخارجية الأمريكي ما اعتبره تحيز للجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ضد إسرائيل، فيما قال رئيس وزراء هولندا إن بلاده قالت للشعبوية كفى، وواصل وزير خارجية تركيا هجومه ضد هولندا وقال إن مرشحي الانتخابات الهولندية "الليبرالي" والفاشي" ولا فرق بينهما، وصرح ترامب بأنه سيدافع عن قرار الحظر حتى لو ذهب إلى المحكمة العليا.. كانت تلك من بين التصريحات الأبرز اليوم..

1 – ريكس تيلرسون: نرفض تحيز "حقوق الإنسان" ضد إسرائيل

وصف الصورة: وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أثناء وصوله إلى مطار طوكيو الدولي الأربعاء – (أ ف ب)

وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون يقول إن بلاده ترفض تحيز مجلس حقوق الإنسان ضد إسرائيل وأنها ستنسحب من المجلس حقوق الإنسان إذا لم يلتزم إجراء "إصلاح مهم". وأكد تيلرسون أن الولايات المتحدة ستواصل "رفضها الشديد والمبدئي لأجندة المجلس المنحازة ضد إسرائيل".

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2- مارك روته: هولندا قالت للشعبوية "كفى"

وصف الصورة: رئيس الوزراء الهولندي مارك روته حلال احتفاله عقب الفوز بالانتخابات الأربعاء – (أ ف ب)

اعتبر رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي، أن فوز حزبه الليبرالي في الانتخابات التشريعية على القوميين المتطرفين أن الهولنديين أوقف هذا المد الشعبوي الذي بدأ مع البريكست في بريطانيا وثم انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة. وأضاف "هولندا قالت كفى للشعبوية السيئة".

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3- تشاوش أوغلو: لا فرق بين "الليبرالي" و"الفاشي"

وصف الصورة: وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو خلال خطاب أمام أنصاره بمدينة ميتز الفرنسية الأحد – (أ ف ب)

وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو، يقول أنه لا فرق يين حزب رئيس الوزراء الليبرالي مارك روته الذي فاز في الانتخابات التشريعية و"الفاشي" غيرت فيلدرز، اليميني المتطرف الذي خسر حزبه أمس الانتخابات في هولندا.

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4- ترامب: سنقاتل للدفاع عن قرار الحظر

وصف الصورة: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب – (أ ف ب)

ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشدة بالقرار "الخاطئ" الذي أصدره لتوّه قاض فدرالي وجمّد بموجبه على مستوى الولايات المتحدة بأسرها تطبيق مرسومه الجديد بشأن الهجرة، متعهدا الذهاب "حتى المحكمة العليا" للدفاع عن هذا المرسوم المثير للجدل.

وقال ترامب في خطاب في ناشفيل بجنوب البلاد "سنقاتل.. سنذهب إلى أبعد ما يلزم، حتى المحكمة العليا إذا لزم الأمر.. سوف نفوز".

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5- سامح شكري: نعمل للوصول لحل الدولتين

صورة: سامح شكري وزير الخارجية المصري – (أرشيفية)

أكد وزير الخارجية سامح شكري أن القضية الفلسطينية هي من الأولويات الأولى لمصر والأردن وأن هناك عمل مع الأشقاء في السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس (أبو مازن) للوصول إلى حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على كامل الأراضي المحتلة وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.

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6- ملك السعودية: متمسكون بالصين الواحدة

صورة: ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز خلال زيارته الأخيرة لليابان – (أ ف ب)

أكد الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك السعودية، على تمسك الرياض بسياسة "الصين الواحدة"، وتعهد بالسعي لتعزيز التعاون مع الصين في مجالات التجارة والاستثمار والتمويل والطاقة، وذلك خلال زيارته لبكين اليوم الخميس.

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7- ميشال عون: اسرائيل لن تنخرط في عملية سلام حقيقية

الصورة: الرئيس اللبناني ميشال عون – أرشيفية

التقى الرئيس اللبناني العماد ميشال مع أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين وناقش الجانبان الأوضاع في لبنان والمنطقة. وقال "عون" خلال اللقاء إن اسرائيل لن تنخرط في عملية سلام حقيقية وهي تعمل على إفراغ الشرق الأوسط.

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8- كريستين لاجارد: الرسالة الملغومة عمل جبان

الصورة: كريستين لاجارد، مدير صندوق النقد الدولى – أرشيفية

وصفت كريستين لاجارد، مدير صندوق النقد الدولى، حادث تفجير رسالة ملغومة في مقر الصندوق في باريس بالعمل الجبان، وأدنت التفجير، حسبما أوردت شبكة بوكس نيوز.

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9 – فرانسوا أولاند: لا نزال مستهدفين

صورة: الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند – (أ ف ب)

اعتبر الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند أن انفجار الطرد المفخخ الذي وقع بمقر صندوق النقد الدولي بباريس بـ "الاعتداء". وقال:"نحن أمام اعتداء، ليس هناك كلمة اخرى أمام طرد مفخخ". وأضاف الرئيس الفرنسي أن انفجار الرسالة يثبت "أننا لا نزال مستهدفين".

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10 - بوتين : روسيا ضد زعزعة استقرار العلاقات الدولية

صورة: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين – أرشيفية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا ضد زعزعة الاستقرار في العلاقات الدولية. وقال خلال مراسم استلام أوراق اعتماد سفراء جدد للدول الأجنبية وبينهم سفيري العراق وقطر :"روسيا تعارض محاولات زعزعة استقرار العلاقات الثنائية، التي يمكن أن تؤدي الى التدهور، وزيادة التوتر في العالم".

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