سيناتور أمريكى بارز: لا توجد مؤشرات أن برج ترامب كان تحت المراقبة

واشنطن - (أ ش أ):

أكد ريتشارد بور رئيس لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكى، اليوم الخميس، مجددا عدم وجود أية مؤشرات على ان برج ترامب كان تحت المراقبة من جانب الحكومة الامريكية سواء قبل الانتخابات الرئاسية الاخيرة أو بعدها.

وذكرت شبكة تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية أن بور - وهو عضو بمجلس الشيوخ عن الحزب الجمهورى - نفى فى بيان أصدره بهذا الصدد ماتردد على لسان ترامب من ان تليفونه كان مراقبًا.

وكان ترامب قد أعلن فى وقت سابق اليوم اعتزامه تقديم أدلة على اتهاماته للرئيس السابق باراك أوباما بالتنصت علي حملته الانتخابية فى نهاية العام الماضى، وذكر أن إدارته ستقدم هذه الأدلة قريبا جدًا إلى لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس النواب ، وربما يتم ذلك خلال الأسبوع المقبل".