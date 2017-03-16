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سيناتور أمريكى بارز: لا توجد مؤشرات أن برج ترامب كان تحت المراقبة

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سيناتور أمريكى بارز: لا توجد مؤشرات أن برج ترامب كان تحت المراقبة سيناتور أمريكى بارز: لا توجد مؤشرات أن برج ترامب كان تحت المراقبة

مصراوي Masrawy

برج في نيويورك

واشنطن - (أ ش أ):

أكد ريتشارد بور رئيس لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكى، اليوم الخميس، مجددا عدم وجود أية مؤشرات على ان برج ترامب كان تحت المراقبة من جانب الامريكية سواء قبل الانتخابات الرئاسية الاخيرة أو بعدها.

وذكرت تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية أن بور - وهو عضو بمجلس الشيوخ عن الحزب الجمهورى - نفى فى بيان أصدره بهذا الصدد ماتردد على لسان ترامب من ان تليفونه كان مراقبًا.

وكان ترامب قد أعلن فى وقت سابق اليوم اعتزامه تقديم أدلة على اتهاماته للرئيس السابق باراك أوباما بالتنصت علي حملته الانتخابية فى نهاية العام الماضى، وذكر أن إدارته ستقدم هذه الأدلة قريبا جدًا إلى لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس النواب ، وربما يتم ذلك خلال الأسبوع المقبل".

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مصراوي Masrawy

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