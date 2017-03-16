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«لاعب وحكم ورئيس اتحاد التنس».. نبذة عن الأرجنتيني الراحل إنريكي موريا

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«لاعب وحكم ورئيس اتحاد التنس».. نبذة عن الأرجنتيني الراحل إنريكي موريا «لاعب وحكم ورئيس اتحاد التنس».. نبذة عن الأرجنتيني الراحل إنريكي موريا

التحرير

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توفى الأرجنتيني إنريكي موريا، لاعب التنس والرئيس السابق لاتحاد الأرجنتيني للعبة، أمس، الأربعاء، عن عمر يناهز 92 عاما.

وكان موريا لاعبا كبيرا، قبل أن يصبح رئيسا لاتحاد الأرجنتين للتنس خلال 5 دورات حتى عام 2010. 

وتستعرض لكم "التحرير" في التقرير التابي نبذة عن حياة اللاعب. 

- نشأته.. 

إنريكي موريا

ولد الأرجنتيني، إنريكي موريا، في 11 أبريل عام 1924، في مدينة بويسن أريرس الأرجنتينة. 


- مسيرته الاحترافيه..

إنريكي موريا .

بدأ إنريكي مسيرته كمحترف سنة 1944، وكان يلعب باليد اليمني، وهو أحد أبطال الجراند سلام، وجاء ضمن أعلي تصنيف واحتل المركز الـ10 سنة 1953. 


- النهائيات التي وصل إليها..

إنريكي موريان 

سنة 1950 وصل إنريكي الي نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، وتمكن من التغلب علي منافسه الأمريكي باتريشيا كانينج تود، وحصل علي اللقب لأول مرة في تاريخه، وتغلب علي الأمريكي بسهولة. 

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وفي بطولة ويمبلدون للتنس، عام 1952، جاء وصيف للبطولة، عندما تغلب عليه البريطاني فرانك سيد جمان. 

وجاء وصيفا للمرة الثانية، عام 1953، بعدما تلقي الهزيمة من الأمريكي دوريس هارت، ثم جاء وصيفا للمرة الثالثة في تاريخه عام 1955، في نفس البطولة ، علي يد المريكي فيك سيكساس. 


- الميداليات التي حصل عليها.. 

إنريكي موريا

حصل علي ميداليتين ذهبيتين، في دورة الألعاب الأمريكية، عام 1951، وعلي ميدالية فضية في نفس البطولة عام 1955. 

- الاعتزال.. 

ودع إنريكي، كرة التنس عام 1986، وذلك بعدما قضي 42 عاما داخل الملاعب. 

- رئيس الاتحاد الأرجنتيني.. 

إنريكي موريا

تولي إنريكي منصب رئيس اتحاد كرة التنس الارجنتيني عام 2005، وظل رئيسا للاتحاد حتي عام 2010. 

- مسيرته كحكم.. 

كان حكما خلال ثلاث نهائيات لبطولة ويمبلدون بين عامي 1972 و1979.

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التحرير

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