بشرى شلش: تصريح وزير الآثار عن منطقة المطرية غير مسئول

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وصف الدكتور بشرى شلش، الأمين العام لحزب المحافظين، تصريح وزير الآثار، الذى أكد فيه أن منطقة المطرية مليئة بالآثار المصرية بالتصريح غير المسئول، الذى يجب أن لا يخرج من رجل دولة.

وتابع شلش، كان ينبغى على السيد الوزير أن يراعى الأثر الناتج عن تصريحاته، التى قد تدفع البعض إلى التنقيب العشوائى عن الآثار فى المنطقة من أجل الحصول على الثراء السريع، لا سيما فى ظل الظروف الاقتصادية التى يمر بها المجتمع المصرى.

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وأكد الأمين العام للحزب، أن مثل تلك التصريحات قد ينتج عنها اندفاع بعض المواطنين للتنقيب أسفل منازلهم مما يعرض حياتهم للخطر من جهة، ومن جهة أخرى تهدد الثروة العقارية والمنطقة الزاخرة بالعمران الكثيف.

واستطرد شلش، أن ما فعله الوزير يهدد الأمن القومى المصرى ويجب على المكلفين بحقائبهم الوزارية أن يراعوا تمامًا الأثر الناتج عن تصريحاتهم ومدى تأثيرها على المواطن وعلى قطاعات أخرى بالدولة.