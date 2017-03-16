«التعليم» لموجهي العلوم: لا يوجد تغيير في مواصفات الورقة الامتحانية للنقل

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عمم مكتب مستشار العلوم بوزارة التربية والتعليم فاكسًا رسميًا لجميع المديريات التعليمية بشأن امتحانات الفصل الدراسى الثانى، قالت الوزارة لموجهى العلوم، إنه لا يوجد أى تغير فى مواصفات الورقة الامتحانية أو توزيع المناهج فى مواد (الكيمياء والفيزياء والأحياء) بالصف السادس الابتدائى والثالث الإعدادى.

وقال مستشار مادة العلوم أن امتحانات الفصل الدراسى الثانى فى صفوف النقل سوف تعتمد فقط على مقرر منهج شهر مارس وإبريل حسب الخريطة الزمنية للمناهج، ولا يتم إدارج أسئلة أو مناهج شهر فبراير.

وأعلن مكتب مستشار الرياضيات عن دروس منهج فبراير، التى لا يتم إدراجها فى امتحانات الفصل الدراسى الثانى، فى الصف الرابع الابتدائى لم يتم إدارج الدرس الأول من الوحدة الأولى الجهاز الهضمى فى الإنسان من الصفحة 3 إلى الصفحة 9 خلال شهر فبراير، فى امتحانات الفصل الدراسى الثانى.

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وفى الصف الخامس الابتدائى لم يتم إدراج الوحدة الأولى بأكملها (الاحتكاك) من الصفحة رقم 8 حتى الصفحة رقم 19، وفى الصف الأول الاعدادى لم يتم إدراج درس الاتحاد الكيميائى والمركبات الكيميائى من الصفحة رقم 3 حتى الصفحة رقم 15.

وفى الصف الثانى الإعدادى لم يدرج الوحدة الأولى من الصفحة رقم 7 حتى الصفحة رقم 23، خلال امتحانات الفصل الدراسى الثانى.