«الكهرباء»: لا نية لتخفيف الأحمال خلال فصل الصيف

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قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، مساء الخميس، إنه لا نية لتخفيف الأحمال خلال فصل الصيف المقبل، مؤكدًا أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة.

أضاف حمزة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «خط أحمر»، عبر فضائية «العاصمة»، أن «الشبكة أصبحت لديها فائض يصل إلى 5400 ميجاوات، وذلك بعد تنفيذ مشروعات الخطة العاجلة في صيف 2015 والتي أضافت 3636 ميجاوات، بجانب دخول المراحل الأولى من محطات سيمنس التي أضافت 4800 ميجاوات للشبكة القومية للكهرباء، بالإضافة إلى القدرات التي تم إضافتها للشبكة ونتج عنها هذا الفائض».