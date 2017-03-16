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وزير القوى العاملة: نجحت في استئصال رؤوس الفساد في الوزارة

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وزير القوى العاملة: نجحت في استئصال رؤوس الفساد في الوزارة وزير القوى العاملة: نجحت في استئصال رؤوس الفساد في الوزارة

التحرير

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قال محمد سعفان، وزير القوي العاملة، مساء الخميس، إنه منذ توليه، نجح مع القيادات التنفيذية بالوزارة، في استئصال رؤوس الفساد داخل «القوى العاملة»، موضحًا أنه تمت إحالة الكثيرين منهم إلى النيابة العامة.

أضاف سعفان، خلال حواره ببرنامج «خط أحمر»، عبر فضائية «العاصمة»، أنه سيواجه كل فاسد بكل قوة وحسم، لافتًا إلى أن «مواجهة الفساد تتطلب أحيانًا تغيير أسلوب العمل نفسه بأساليب أكثر رقابة ودقة».

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تابع: «قبل نهاية عام 2017 سوف نطبق نظام الشباك الواحد للعمل داخل الوزارة، وذلك لمنع ثغرات التلاعب والفساد».

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التحرير

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