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سعفان: «الكفيل» أهم أزمات العمالة بدول الخليج.. وكرامة المصريين أهم شيء

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سعفان: «الكفيل» أهم أزمات العمالة بدول الخليج.. وكرامة المصريين أهم شيء سعفان: «الكفيل» أهم أزمات العمالة بدول الخليج.. وكرامة المصريين أهم شيء

التحرير

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قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مساء الخميس، إنه «تم وضع خطة لتطوير مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات في الخارج، وذلك من خلال الربط الإلكتروني بين الوزارة وهذه المكاتب في جميع الموضوعات المتعلقة بالشأن العمالي».

أضاف سعفان، خلال حواره ببرنامج «خط أحمر»، عبر فضائية «العاصمة»، أن «العمالة المصرية في الخارج تواجه العديد من المشكلات، أهمها أزمة الكفيل في الدول العربية، وأيضًا مشكلة احتجاز جوازات السفر بالمخالفة للاتفاقيات الدولية، فضلًا عن عدم التزام بعض أصحاب العمل بتنفيذ بنود عقد العمل المتفق عليها».

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أكد أنه لن يقبل المساس بكرامة أي عامل مصري في الخارج، متابعًا: «سأقف مع العامل المصري وسأحميه كلما أمكن، وسأوفر له كل شيء، وأهم شيء أن نحافظ على كرامة عمالتنا في أي مكان على وجه الأرض، وهذا الأمر كان على رأس توجيهات الرئيس عبد الفتاح ، ودائمًا ما يركز عليها في أغلب أحاديثه معي، حيث يؤكد أن كرامة المصريين أهم شيء».

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التحرير

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