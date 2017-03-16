أخبار عاجلة

للرجل.. هذا ما عليك فعله إذا ظهر الشيب في رأسك -
بأمر الطوارئ .. ''فيسبوك'' تحت المراقبة والعقوبات تصل لـ ''المؤبد'' -
الأمطار تتسبب في سقوط سيارة نقل من أعلى دائري الهرم -
إزاحة النقاب عن مصير فينجر مع أرسنال -
أتلتيكو يسعى لقتل ثعالب ليستر -
السيسي يلتقي وزير الكهرباء لمتابعة استعدادات فصل الصيف -
رئيس الاتحاد الأفرو أسيوي: 58 مليار جنيه استثمارات قطاع التأمين في 2016 -
حماية المستهلك: ضبط كميات من الأسماك الفاسدة قبل طرحها في شم النسيم -
عامل يرطم رأسه بالحائط فيرتد قتيلا بسبب ضائقة مالية بسوهاج -
خبراء: مشروع قانون العمل الجديد أنصف رجال الأعمال وأضر بالعامل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

"الصيادلة": اجتماع لوضع آليات سحب الأدوية منتهية الصلاحية الأحد المقبل

Google+ Print
"الصيادلة": اجتماع لوضع آليات سحب الأدوية منتهية الصلاحية الأحد المقبل "الصيادلة": اجتماع لوضع آليات سحب الأدوية منتهية الصلاحية الأحد المقبل

مصراوي Masrawy

نقابة الصيادلة

كتب- أحمد جمعة:

أعلن الدكتور محي عبيد، نقيب الصيادلة، عن عقد اجتماع يوم الأحد المقبل؛ لوضع آليات تنفيذ القرار الوزاري بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات.

كان وزير الصحة والسكان، قد أصدر قرارًا بإلزام جميع شركات الأوية بقبول المرتجعات (الأدوية منتهية الصلاحية) خلال عام، وذلك لضمان سحب هذه الأدوية من سوق الدواء وعدم تدويرها مرة أخرى.

وأضاف عبيد، في بيان اليوم الخميس، أن الاجتماع سيحضره وفد من نقابة الصيادلة وممثلين عن وزارة الصحة وغرفة صناعة الأدوية ورابطة موزعي الأدوية.

ويأتي القرار بعد شهور من الخلاف بين نقابة الصيادلة وشركات الأدوية لسحب الأدوية منتهية الصلاحية، انتهت باجتماع نقيب الصيادلة مع وزير الصحة الشهر الماضي، وأصدر قرارًا بإلزام الشركات بسحب المرتجعات.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأمطار تتسبب في سقوط سيارة نقل من أعلى دائري الهرم

الأمطار تتسبب في سقوط سيارة نقل من أعلى دائري الهرم

بالفيديو- رجل يدفع حياته ثمناً لالتقاط صورة مع "كوبرا"

بالفيديو- رجل يدفع حياته ثمناً لالتقاط صورة مع "كوبرا"

"أحمدي نجاد" يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في إيران

"أحمدي نجاد" يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في إيران

الآثار: بدء أعمال التوثيق الرقمي لمصبغة الفسطاط الأثرية

الآثار: بدء أعمال التوثيق الرقمي لمصبغة الفسطاط الأثرية