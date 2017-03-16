"الصيادلة": اجتماع لوضع آليات سحب الأدوية منتهية الصلاحية الأحد المقبل

كتب- أحمد جمعة:

أعلن الدكتور محي عبيد، نقيب الصيادلة، عن عقد اجتماع يوم الأحد المقبل؛ لوضع آليات تنفيذ القرار الوزاري بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات.

كان وزير الصحة والسكان، قد أصدر قرارًا بإلزام جميع شركات الأوية بقبول المرتجعات (الأدوية منتهية الصلاحية) خلال عام، وذلك لضمان سحب هذه الأدوية من سوق الدواء وعدم تدويرها مرة أخرى.

وأضاف عبيد، في بيان اليوم الخميس، أن الاجتماع سيحضره وفد من نقابة الصيادلة وممثلين عن وزارة الصحة وغرفة صناعة الأدوية ورابطة موزعي الأدوية.

ويأتي القرار بعد شهور من الخلاف بين نقابة الصيادلة وشركات الأدوية لسحب الأدوية منتهية الصلاحية، انتهت باجتماع نقيب الصيادلة مع وزير الصحة الشهر الماضي، وأصدر قرارًا بإلزام الشركات بسحب المرتجعات.