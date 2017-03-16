إزالة تعديات على مساحة 30 فدانًا في بحيرة البرلس

كفر الشيخ - (أ ش أ):

شنت مديرية أمن كفر الشيخ حملة أمنية مكبرة، اليوم الخميس، على بحيرة البرلس بمشاركة قوات من الأمن المركزي بشرق الدلتا والمسطحات المائية بالتنسيق مع هيئة الثروة السمكية.

تمكنت الحملة برئاسة اللواء سامح مسلم، مدير أمن كفر الشيخ من إزالة تعديات على 30 فدانًا داخل المسطح المائي للبحيرة بجانب ضبط 7 مخالفات منها مزرعة دواجن ومزارع سمكية بدون ترخيص .

وجرى تحرير محاضر وإزالة لقضايا ردم وتجفيف داخل المسطح المائي بالبحيرة وضبط 20 جوبية لصيد الزريعة وغزل دورة مخالف بطول 150 متر وعدة زريعة مخالف بطول 100 متر.