مؤمن زكريا يكتفي بالتدريبات البدنية في جنوب إفريقيا

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كتب- أحمد سعيد وأحمد شحاتة

اكتفى مؤمن زكريا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء تدريبات بدنية خفيفة في مران اليوم، والتأهيل مع محمد أبو العلا مدرب الأحمال على هامش مران الفريق الأول في جوهانسبرج.

ولم يشارك زكريا في المران الجماعية والتقسيمة، لعدم اكتمال تعافيه من الإصابة، وفقا للفحص الطبي الذي خضع له من آلام العضلة الضامة ويجري تجهيزه لمباراة بيدفيست المقرر لها مساء الأحد.

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ويستعد الأهلي لمواجهة بيدفيست فى إياب دور الـ32 من دورى أبطال أفريقيا، يوم الأحد المقبل.

وكان الأهلي قد فاز ذهابا بهدف نظيف أحرزه أحمد حجازي، السبت الماضي، على استاد السلام.