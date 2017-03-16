«حمودي» يشارك في مران الأهلي بجوهانسبرج

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كتب- أحمد سعيد وأحمد شحاتة

شارك أحمد حمودي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق كاملا، اليوم، الخميس، وتخلص من إجهاد العضة الخلفية الذي أبعده عن التدريبات الجماعية.

وأعلن حمودي بمشاركته جاهزيته لمباراة بيدفست الأحد المقبل، في لقاء العودة لدور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

شاهد أيضا

وحرص اللاعب على أداء فقرة تدريبات بدنية منفردا، عقب انتهاء المران الجماعي مع أنيس الشعلالي مدرب الأحمال بالفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيدفيست فى إياب دور الـ32 من دورى أبطال أفريقيا، يوم الأحد المقبل.

وكان الأهلي قد فاز ذهابا بهدف نظيف أحرزه أحمد حجازي، السبت الماضي، على استاد السلام.