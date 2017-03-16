10 وصفات منزلية مذهلة لعلاج الكلف

شيماء مصطفى

1. ماسك الافوكادو والعسل لعلاج الكلف

الافوكادو غني بفيتامين C والاحماض الدهنية التي تعمل على تجديد البشرة وتنقيتها، والعسل له خصائص تقوم بتبييض البشرة وتجديدها ايضا.

اهرسي حبة افوكادو واضيفي اليها ملعقتين من العسل. ضعيها على وجهك لمدة 20 دقيقة ثم اغسليها بماء دافئ ولاحظي الفرق.

2. الالوفيرا لعلاج الكلف

جل الالوفيرا الطبيعي او الذي تشترينه من السوق غني بصمغ السكريات الذي يعمل على استعادة لون البشرة الاصلي وترطيب الجلد وتهدئته.

ضعي جل الالوفيرا على البقع والمناطق المتضررة من بشرتك ودلكيها بلطف لمدة دقيقتين الى ثلاثة، ثم اتركيه لمدة 20 دقيقة واغسليه بالماء الفاتر. كرري هذه العملية مرتين يوميا لمدة اسبوع.

3. زبدة الكاكاو لعلاج الكلف

تعمل زبدة الكاكاو على تفتيح البشرة الداكنة وتغذية البشرة، ما يعطيها نضارة لا تضاهى.

دلكي المناطق الداكنة من بشرتك بزبدة الكاكاو مرتين يوميا، بعد تنظيفها واتركيه عليها. انتبهي ان لا تتعرضي للشمس فورا بعد ذلك.

4. ماسك الموز والجوافة لعلاج الكلف

تحتوي الجوافة والموز، كلاهما، على مادة الليكوبين التي تعيد بناء المناطق المتضررة من البشرة، كما يعملان على تقشير البشرة والتخلص من الخلايا التالفة.

امزجي الجوافة والموز في الخلاط وضعي القناع على وجهك حتى يجف، ثم اشطفيه بالماء الفاتر، افعلي ذلك يوميا وستلاحظين النتائج خلال ايام معدودة.

5. خل التفاح لعلاج الكلف

يحتوي خل التفاح على حامض السيتريك الذي يزيل البقع ويعيد نضارة البشرة.

امزجي كميات متساوية من الماء النقي وخل التفاح وضعيها على بشرتك باستخدام قطعة من القطن. اتركيه حتى يجف ثم اشطفيه بالماء الفاتر. اتبعي هذه الطريقة مرتين مرات يوميا وستلاحظين النتائج خلال ايام.

6. قناع الكركم والحليب لعلاج الكلف

الكركم ينظم توزيع الميلانين في البشرة ويمنع تراكمه بشكل يؤدي الى الكلف، اما الحليب فيحتوي على حامض اللاكتيك الذي يعمل على تقشير وتنعيم البشرة.

ضعي 5 ملاعق كبيرة من الكركم مع 10 ملاعق كبيرة من الحليب كامل الدسم، وزعي العجينة على وجهك بالتساوي واتركيها حتى تجف. اشطفيها بالماء الفاتر ولاحظي النتائج فورا. كرري هذه العملية كما تشائين فليس لها اية اعراض جانبية.

7. عصير البصل والليمون لعلاج الكلف

عصير البصل يحتوي على مركبات الكبريت التي تبيض البقع الداكنة على البشرة، اما الليمون فيحتوي على خصائص مقشرة تزيل الطبقة التالفة من الجلد.

افرمي حبتين من البصل لتستخلصي عصيرهما، وامزجيه مع عصير الليمون بكميات متساوية وافرديه على البشرة باستخدام قطعة من القطن او الشاش الطبي. افركي البشرة بلطف واتركيها مدة 10 دقائق، وستلاحظين النتائج خلال ايام قليلة.

8. قناع الشوفان والحليب والعسل لعلاج الكلف

الشوفان مقشر طبيعي يخلص بشرتك من البقع الداكنة وخلايا الجلد الميتة.

قومي بمزج ملعقتين من مسحوق الشوفان مع ملعقة من العسل وملعقتين من الحليب، اتركيه حتى يجف ثم اشطفيه بالماء الفاتر. استخدمي هذه الوصفة مرتين الى ثلاثة في الشهر فقط.

9. اوراق النعناع وزيت جوز الهند لعلاج الكلف

زيت جوز الهند مرطب ومغذ للبشرة، اما اوراق النعناع فهي منعشة ومجددة للبشرة ونضارتها.

امزجي زيت جوز الهند واوراق النعناع في الخلاط وضعي القناع على بشرتك لمدة نصف ساعة، استخدميه يوميا لنتائج مذهلة. اذا كنت من ذوات البشرة الدهنية، استخدمي هذا العلاج مرتين اسبوعيا فقط، او استخدمي اوراق النعناع وحدها.

10. قناع التفاح والخيار لعلاج الكلف

التفاح مغذ ومنق ومقشر للبشرة، اما الخيار فهو مرطب ومنعش.

افرمي تفاحة كاملة بقشرها وبذورها في الخلاط، افركي بشرتك بها ودلكيها بلطف، ثم اشطفي وجهك بالماء البارد. استخدمي هذه الوصفة كلما شئت الحصول على بشرة نقية ونضرة.

اذا استعصى علاج الكلف عليك باستخدام الوصفات المنزلية، بامكانك دائما الحصول على استشارة الطبيب او اخصائي البشرة لعلاجات متخصصة او كيميائية.

المصدر: مجلةرجيم

شبكةعيونالإخبارية

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