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أحمد عبد العال رئيساً للجنة الدائمة للأرصاد الجوية بجامعة الدول العربية

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أحمد عبد العال رئيساً للجنة الدائمة للأرصاد الجوية بجامعة الدول العربية أحمد عبد العال رئيساً للجنة الدائمة للأرصاد الجوية بجامعة الدول العربية

مصراوي Masrawy

الدكتور أحمد عبد العال

كتب- طه عبيد:

أعلن شريف فتحي وزير الطيران المدني، الخميس، أن مجلس جامعة الدول العربية قرر تعيين الدكتور أحمد عبد العال رئيسًا للجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية لمدة عامين.

وقال وزير الطيران المدني، في بيان صحفي، إن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية (147) قد أصدر قرارا بتعيين الدكتور أحمد عبد العال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية ومرشح جمهورية العربية رئيساً للجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية لمدة عامين.

وأشاد فتحي، بالدور الفعال الذي تقوم به هيئة الأرصاد الجوية داخلياً وخارجياً ومجهودات الدكتور أحمد عبد العال.

وأشار وزير الطيران، إلى سعى مصر الدائم لتوطيد أواصر التعاون وتبادل الخبرات مع الدول العربية والإفريقية، وخاصة في مجالات وأنشطة وزارة الطيران المدني المختلفة.​

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