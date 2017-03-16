أخبار عاجلة

إزاحة النقاب عن مصير فينجر مع أرسنال -
أتلتيكو يسعى لقتل ثعالب ليستر -
السيسي يلتقي وزير الكهرباء لمتابعة استعدادات فصل الصيف -
رئيس الاتحاد الأفرو أسيوي: 58 مليار جنيه استثمارات قطاع التأمين في 2016 -
حماية المستهلك: ضبط كميات من الأسماك الفاسدة قبل طرحها في شم النسيم -
عامل يرطم رأسه بالحائط فيرتد قتيلا بسبب ضائقة مالية بسوهاج -
خبراء: مشروع قانون العمل الجديد أنصف رجال الأعمال وأضر بالعامل -
الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل -
بعثة من البنك الدولي في القاهرة لمتابعة خطوات الإجراءات الاقتصادية -
تباين أسعار الفاكهة والخضروات بأسواق الجملة والتجزئة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

بالفيديو- اختتام ​فاعليات التدريب العسكري المصري البحريني "حمد 2"

Google+ Print
بالفيديو- اختتام ​فاعليات التدريب العسكري المصري البحريني "حمد 2" بالفيديو- اختتام ​فاعليات التدريب العسكري المصري البحريني "حمد 2"

مصراوي Masrawy

القوات المسلحة المصرية والبحرينية

كتب- مصطفى المنشاوي:

اختتمت فعاليات التدريب البحري الجوي المشترك " حمد 2 " والذي نفذته أفراد من القوات المسلحة المصرية والبحرينية، والذي استمر عدة أيام واشتمل على العديد من الأنشطة والفعاليات.

ونشر العقيد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث العسكري، عبر صفحته الرسمية على التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تضمن أعمال الاستطلاع البحري للأهداف المعادية وتنفيذ عدة تشكيلات بحرية أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية لكلا البلدين على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية، والاستعداد القتالي المستمر لخوض المعارك البحرية، والتعامل مع الأهداف البحرية المعادية بكفاءة عالية.

وأكد المتحدث، أن العمليات تضمنت تنفيذ عدة تمارين بمشاركة القطع البحرية المصرية والبحرينية لتفادي الألغام والتصدي لهجوم العائمات السريعة والزوارق المعادية، وأعمال القرصنة البحرية ومكافحة احدى السفن المشبوهة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فيديو| أستاذ قانون: من يعارض الطوارئ «إرهابي»

فيديو| أستاذ قانون: من يعارض الطوارئ «إرهابي»

بالفيديو- رجل يدفع حياته ثمناً لالتقاط صورة مع "كوبرا"

بالفيديو- رجل يدفع حياته ثمناً لالتقاط صورة مع "كوبرا"

بالفيديو.. واقعة تحرش مروعة بالسعودية شملت محاولة تعرية فتاة

بالفيديو.. واقعة تحرش مروعة بالسعودية شملت محاولة تعرية فتاة

فيديو| الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة تضرب البلاد

فيديو| الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة تضرب البلاد