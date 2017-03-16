بالفيديو- اختتام ​فاعليات التدريب العسكري المصري البحريني "حمد 2"

كتب- مصطفى المنشاوي:

اختتمت فعاليات التدريب البحري الجوي المشترك " حمد 2 " والذي نفذته أفراد من القوات المسلحة المصرية والبحرينية، والذي استمر عدة أيام واشتمل على العديد من الأنشطة والفعاليات.

ونشر العقيد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث العسكري، فيديو عبر صفحته الرسمية على التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تضمن أعمال الاستطلاع البحري للأهداف المعادية وتنفيذ عدة تشكيلات بحرية أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية لكلا البلدين على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية، والاستعداد القتالي المستمر لخوض المعارك البحرية، والتعامل مع الأهداف البحرية المعادية بكفاءة عالية.

وأكد المتحدث، أن العمليات تضمنت تنفيذ عدة تمارين بمشاركة القطع البحرية المصرية والبحرينية لتفادي الألغام والتصدي لهجوم العائمات السريعة والزوارق المعادية، وأعمال القرصنة البحرية ومكافحة احدى السفن المشبوهة.