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مصادر بـ"المالية": لم نصدر تصريحات حول بدل الصحفيين وزيادته بيد "الوزراء"

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مصادر بـ"المالية": لم نصدر تصريحات حول بدل الصحفيين وزيادته بيد "الوزراء" مصادر بـ"المالية": لم نصدر تصريحات حول بدل الصحفيين وزيادته بيد "الوزراء"

مصراوي Masrawy

وزارة المالية

القاهرة (أ ش أ):

نفت مصادر مسئولة بوزارة المالية، بصورة قاطعة، صحة ما تناقلته بعض المواقع الإلكترونية من تصريحات منسوبة لنائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة الدكتور محمد معيط، حول عدم صدور قرار بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا الخاص بأعضاء نقابة الصحفيين.

وأكدت المصادر –في تصريح صحفي–، أن الزيادة المقررة في بدل التكنولوجيا، تصدر بقرار من رئاسة مجلس الوزراء، موضحة أن نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة لا علاقة له بمثل هذا الأمر، خاصة وأن طبيعة عمله "تنفيذية في المقام الأول".

وكان عبد المحسن سلامة مدير تحرير جريدة الأهرام والمرشح لمنصب نقيب الصحفيين، قد أعلن في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، أنه حصل على موافقة الجهات المعنية في الدولة بزيادة غير مسبوقة في قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين.

من ناحية أخرى، أكدت مصادر مسئولة بوزارة الشباب والرياضة، أن منح العضوية بمركز شباب الجزيرة، يتم بقرار من وزير الشباب والرياضة، وأن رئيس مجلس إدارة مركز شباب الجزيرة لا علاقة له بمثل هذه الأمور.

وكان "سلامة" قد أعلن في مؤتمره الصحفي أنه تمكن من الحصول على موافقة بـ 500 عضوية بمركز شباب الجزيرة للصحفيين.

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مصراوي Masrawy

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