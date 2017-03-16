موسكو تدرس مقترحات اليابان حول إقامة أنشطة اقتصادية مشتركة

موسكو - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو مستعدة لدراسة مقترحات الجانب الياباني حول إقامة أنشطة اقتصادية مشتركة في جزر الكوريل الجنوبية.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها أوردته قناة "روسيا اليوم "، الخميس، أنه سيتم تحضير مجموعة من المقترحات للتطوير الاجتماعي - الاقتصادي لجزر الكوريل الجنوبية، تهدف للقيام بأنشطة مشتركة واسعة النطاق في قطاعات عديدة.

وأشارت إلى أن هذه المشاريع يمكن أن تنفذ فقط بشرط توافقها مع القوانين الروسية ، لافتة في الوقت ذاته إلى أنه موسكو على استعداد لدراسة المقترحات اليابانية المعنية بهذه المشاريع.

وأضافت أنه تم التوصل إلى تفاهم مبدئي بشأن إجراء مفاوضات روسية-يابانية حول هذه القضية، خلال زيارة رسمية أجراها الرئيس فلاديمير بوتين، العام الماضي.