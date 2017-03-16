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مصر تستورد مليون طن قمح خلال أسبوعين

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مصر تستورد مليون طن قمح خلال أسبوعين مصر تستورد مليون طن قمح خلال أسبوعين

التحرير

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اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية - خلال الأسبوعين الأخيرين- نحو مليون طن من القمح، أي أكثر من 20 % من القمح الذي اشترته على مدى العام الماضي بأكمله. حسبما أظهرته الأرقام الرسمية.

وقالت وكالة رويترز، إن تستورد القمح بوتيرة بالغة السرعة في الأشهر الأخيرة، فيما يقول تجار حبوب إنه محاولة لمواكبة الاعتماد المتنامي لسكانها الفقراء على الخبز المدعم.

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وقدرت وزارة تلك الزيادة عند مستوى أقل وقالت إن الواردات الإضافية لم تكن بسبب الاستهلاك وإنما لزيادة المخزون.

وقال أحد التجار إن الأمرين مرتبطان، فقد زاد استهلاك القمح من 700 ألف طن إلى 900 ألف، ولذا هناك حاجة لزيادة الاحتياطي الاستراتيجي.

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التحرير

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