الأحد المقبل.. فتح باب التقدم على 12 ألف تأشيرة حج للجمعيات الأهلية

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أعلنت غادة والى، وزير التضامن الاجتماعى، عن فتح باب التقديم لأداء فريضة الحج لأعضاء الجمعيات الأهلية لموسم حج 1438هـ /2017م، اعتباراً من الأحد المقبل وحتى يوم 10 من شهر أبريل الجارى.

وأكدت الوزيرة، وفق بيان، أهمية تيسير الإجراءات لأعضاء الجمعيات الأهلية، والعمل على تلافى أى سلبيات قد تواجه الحجاج والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات ويشترط فى الجمعية التى ستقوم بترشيح أعضاء راغبين فى أداء فريضة الحج هذا العام أن يكون قد مر على قيدها عامين على الأقل فى 1 يناير الماضي، وألا يقل حجم مصروفاتها عن آخر سنة مالية وفقاً لميزانيتها 500 ألف جنيه.

ونوه أيمن عبد الموجود، رئيس الإدارة المركزية للجمعيات بأنه تم تخصيص 12 ألف تأشيرة حج لأعضاء الجمعيات بعد زيادة حصة حجاج مصر بنحو 20% عن العام الماضى تم توزيعها على المحافظات، وفقاً لنسبة تعداد سكان كل محافظة وسيتم اختيار الحجاج وفقاً لقرعة اليكترونية علنية تجرى بالوزارة وفقاً لعدد الطلبات المقدمة بكل محافظة تحقيقاً للعدالة فى فرص الفوز بالتأشيرات.

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وفيما يخص اشتراطات العضو الراغب فى التقدم لأداء فريضة الحج أن يكون مسجلا بعضوية الجمعية قبل 1/1/2017م ولم يسبق له أداء فريضة الحج، وتحسب سابقة الحج اعتباراً من عام 2012 وأن يكون قادراً على أداء مناسك الحج وسيتم توقيع الكشف الطبى على الحجاج لتأكد الفائزين للتأكد من الحالة الصحية لكل حاج وقدرته على أداء المناسك حفاظاً على سلامته.

أما بالنسبة للسيدات أوضح ايمن عبد الموجود ألا يقل سن المتقدمات بدون "محرم شرعي" عن 45 عاماً وللرجال دون مرافق عن 25 عاماً، ويحسب التاريخ فى 4/7/2017، كما يجب على الحاج ألا يتقدم للحج فى أكثر من جهة، حيث يسمح للمواطن باختيار جهة واحدة للتقدم لأداء الفريضة، وبناء عليه لن يسمح بتسجيل الطلب فى حال التقدم لحج القرعة أو الحج السياحى.