محافظ الإسكندرية: إنشاء صيدلية لتوفير الأدوية لغير القادرين مجانا

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كتبت:- هدى بسيوني

قال محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إنه جار التنسيق مع نقابة الصيادلة، لإنشاء صيدلية كبري لتوفير الأدوية لغير القادرين مجانًا، وذلك من خلال المشاركة المجتمعية.

جاء ذلك خلال المؤتمر العلمي السنوي الثاني لمستشفي صدر المعمورة، الذي عُقد، اليوم الخميس، وتناول عرض الإنجازات والأعمال الخاصة بالمستشفي، وتبادل الخبرات العلمية بين الأطباء​ المختصين بالإسكندرية.

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وذكر سلطان أن هناك بنية تحتية جيدة بالنسبة للمستشفيات بالإسكندرية، ويجب بذل المزيد من العمل لتطويرها، مشيرًا إلى أهمية إقامة برامج عديدة للتدريب لرفع مستوى الطبيب،واستعداد المحافظة لتوفير كافة الاحتياجات لجميع المستشفيات.

وأكد على أهمية المؤتمرات الطبية لتبادل الخبرات العلمية والعملية، كما تسهم في نشر العديد من الأبحاث الطبية الحديثة ما يثري الحياة العلمية لدى شباب الأطباء، وتساعد في تطوير العلاقات بين العاملين في المستشفيات وأساتذة الجامعة وخلق روح من الترابط والتكامل في الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات ومديرية الصحة والجامعة.