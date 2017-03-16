أخبار عاجلة

إزاحة النقاب عن مصير فينجر مع أرسنال -
أتلتيكو يسعى لقتل ثعالب ليستر -
السيسي يلتقي وزير الكهرباء لمتابعة استعدادات فصل الصيف -
رئيس الاتحاد الأفرو أسيوي: 58 مليار جنيه استثمارات قطاع التأمين في 2016 -
حماية المستهلك: ضبط كميات من الأسماك الفاسدة قبل طرحها في شم النسيم -
عامل يرطم رأسه بالحائط فيرتد قتيلا بسبب ضائقة مالية بسوهاج -
خبراء: مشروع قانون العمل الجديد أنصف رجال الأعمال وأضر بالعامل -
الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل -
بعثة من البنك الدولي في القاهرة لمتابعة خطوات الإجراءات الاقتصادية -
تباين أسعار الفاكهة والخضروات بأسواق الجملة والتجزئة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

محافظ الإسكندرية: إنشاء صيدلية لتوفير الأدوية لغير القادرين مجانا

Google+ Print
محافظ الإسكندرية: إنشاء صيدلية لتوفير الأدوية لغير القادرين مجانا محافظ الإسكندرية: إنشاء صيدلية لتوفير الأدوية لغير القادرين مجانا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كتبت:- هدى بسيوني

قال محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إنه جار التنسيق مع نقابة الصيادلة، لإنشاء صيدلية كبري لتوفير الأدوية لغير القادرين مجانًا، وذلك من خلال المشاركة المجتمعية.

جاء ذلك خلال المؤتمر العلمي السنوي الثاني لمستشفي صدر المعمورة، الذي عُقد، اليوم الخميس، وتناول عرض الإنجازات والأعمال الخاصة بالمستشفي، وتبادل الخبرات العلمية بين الأطباء​ المختصين بالإسكندرية.

شاهد أيضا

وذكر سلطان أن هناك بنية تحتية جيدة بالنسبة للمستشفيات بالإسكندرية، ويجب بذل المزيد من العمل لتطويرها، مشيرًا إلى أهمية إقامة برامج عديدة للتدريب لرفع مستوى الطبيب،واستعداد المحافظة لتوفير كافة الاحتياجات لجميع المستشفيات.

وأكد على أهمية المؤتمرات الطبية لتبادل الخبرات العلمية والعملية، كما تسهم في نشر العديد من الأبحاث الطبية الحديثة ما يثري الحياة العلمية لدى شباب الأطباء، وتساعد في تطوير العلاقات بين العاملين في المستشفيات وأساتذة الجامعة وخلق روح من الترابط والتكامل في الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات ومديرية الصحة والجامعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
إزاحة النقاب عن مصير فينجر مع أرسنال

إزاحة النقاب عن مصير فينجر مع أرسنال

أتلتيكو يسعى لقتل ثعالب ليستر

أتلتيكو يسعى لقتل ثعالب ليستر

السيسي يلتقي وزير الكهرباء لمتابعة استعدادات فصل الصيف

السيسي يلتقي وزير الكهرباء لمتابعة استعدادات فصل الصيف

رئيس الاتحاد الأفرو أسيوي: 58 مليار جنيه استثمارات قطاع التأمين في 2016

رئيس الاتحاد الأفرو أسيوي: 58 مليار جنيه استثمارات قطاع التأمين في 2016