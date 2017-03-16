خالد الجندي: «لمس فرج الغير لا يبطل الوضوء عند أبي حنيفة»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الشيخ خالد الجندي، مساء الخميس، إن «لمس فرج الغير لا يُبطل الوضوء»، وذلك وفقًا لرأي فقهي للإمام أبي حنفية النعمان.

أضاف الجندي، ببرنامج «لعلهم يتفقهون»، عبر فضائية «DMC»: «حتى لا يتسرع أحد باستبشاع المشهد، أو بالتهكم، نُذكركم بأن الأطباء يحتاجون لذلك، وكذلك الأم تفعل ذلك مع طفلها الصغير، كأن تُغير له الحفاضة».

ومن جانبه؛ أوضح الشيخ أشرف الفيل، إن الإمام الشافعي فرّق في هذه المسألة بين اللمس ببطن الكف وبظاهره، فإن كان اللمس ببطن الكف بلا حائلًا ينقض الوضوء، سواء أكان فرج الشخص نفسه أو فرج غيره، أما إذا كان اللمس بظاهر الكف فإنه لا ينقض الوضوء، لعدم القصد، سواء أكان الملموس صغيرًا أو كبيرًا».

شاهد أيضا

فيما لفت الداعية رمضان عبد المعز، إلى أن «اللمس بدون حائل ينقض الوضوء مطلقًا، بباطن الكف أو بظاهره، للشخص أو لغيره، وذلك عند الإمام أحمد ابن حنبل».