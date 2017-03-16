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إنهاء خصومة ثأرية استمرت 12 عاما بين عائلتين في أسيوط

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إنهاء خصومة ثأرية استمرت 12 عاما بين عائلتين في أسيوط إنهاء خصومة ثأرية استمرت 12 عاما بين عائلتين في أسيوط

التحرير

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تمكنت مديرية أمن أسيوط، اليوم الخميس، بالتنسيق مع لجنة المصالحات العرفية بالمحافظة، من عقد جلسة صلح عرفية وإنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي "أبو زيد والبدادنية" بقرية الغريب، مركز ساحل سليم، التي ترجع لعام 2005 لخلاف على مجرى مائي.

حضر الجلسة اللواء هشام لطفي، مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد، اللواء عاطف قليعي، مدير أمن اسيوط، قيادات المديرية وإدارة البحث الجنائي والأمن العام، أعضاء لجنة المصالحات بالمحافظة، رجال الدين، 600 شخص، وبعض أفراد العائلتين وأهالي القرية والقري المجاورة، وذلك بالسرادق المقام بمعهد الغريب الابتدائي الأزهري.

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تم التوفيق والتصالح والتراضي بين الطرفين وأقروا جميعًا بالصلح النهائي بينهما، وتعهد أفراد العائلتين على عدم العودة لذلك مرة أخرى، وعدم التعرض كل منهما للأخر، وأكد الحاضرين على ثقتهم في الأجهزة الأمنية، وأشادوا بسعيها الدؤوب لإنهاء الخلافات.

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التحرير

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